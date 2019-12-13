【石棺藏屍】首被告謀殺罪成囚終身　另兩被告只誤殺罪成下周求情

於2016年發生荃灣石棺藏屍案，28歲死者張萬里到生意拍檔的DAN6工廈單位。惟他在單位內疑遭人用沾有化學液體的布塊掩面，再在他身上注入酒精殺害，其屍體更被埋在石棺內。生意拍檔和兩名居於單位的男子涉行兇，被控謀殺罪受審。4男3女組成的陪審團退庭商議一天半，裁定首被告曾祥欣謀殺罪成，另兩被告則脫謀殺罪，只被裁定誤殺罪成。首被告得悉裁決後面如死灰，法官依例判他終身監禁，另兩被告情況，官則押後至下周一先聽取兩人的求情。

首被告聞裁決面如死灰

3名男被告：曾祥欣(30歲)、劉錫豪(24歲)、張善恒(27歲)，否認於2016年3月4日，在荃灣DAN6的工廈單位內謀殺男子張萬里（28歲，下稱：張）。但他們早前已承認1項阻止合法埋葬屍體罪。據悉，三名被告都曾向控方提出承認誤殺罪，但不被接納。

次被告謀殺罪不成立後，雙手抱頭，並「抖大氣」。法官宣布休庭、次被告站立時，身體震抖。而第三被告則表情冷靜，而案件休庭後，他隔著犯人欄和母親談話，母親激動流淚，用紙巾拭淚。唯一被裁定謀殺罪成的首被告，則面如死灰，十分沮喪。

首被告曾祥欣是唯一被裁定謀殺罪成的被告，法官依例判他終身監禁。（資料圖片）

「小草」懷孕審期再押後

案件原於去年4月開審，惟審訊至第27天，處理審訊的法官李瀚良患病需立刻休息和治療，該陪審團亦要解散。案件原排期至本年3月再作審訊，據悉因控方特赦證人「小草」何菱瑜當時正懷孕，審期因此押後至今年10月，而負責審理的法官仍然是李官。

被告提過殺張 小草覺是開玩笑

現年22歲、已為人母的「小草」何菱瑜供稱，於2014年佔中時認識曾祥欣，翌年搬入涉案DAN6單位，和三名被告等同住，案發時她和曾同住單位的閣樓。她稱同住期間，曾等人會以組織「There」名義開會，討論犯法活動，但談論的，只是如製造假證書等。她指，曾在會議中曾表示「殺左阿J（張）有錢收」，又說：「個組織會畀呢筆錢。」涉款為3千萬美元。由於開會討論的犯法活動都沒有實行，因此「小草」認為大家只是開玩笑。

曾自辯時解釋，「There」只是由他創立的「T.here」的WhatsApp聊天群組。群組只用來相約會面等，期間他提及張值3000萬美元，亦有談及教宗等，但只是講笑。

+ 12 + 11 + 10

有人曾提議搶劫張

張的女友郭琪恩供指，張曾透露案發日會向曾祥欣拿取約5百萬元的支票。但曾祥欣作供時，卻稱他指與張是生意拍擋，靠「食腦為生」，即「呃呃氹氹」。案發前，張向他提及一個澳洲房地產投資計劃，並向他借錢，但他懷疑是騙局，與兩名被告商議，最後有人提議搶劫張。

曾續說，3名被告並曾於案發日凌晨到觀塘海濱視察，但因現場太多閉路電視而作罷。至於誰人提議搶劫張，各被告均否認是提議者。

小草又說，案發日早上，她看到曾和第三被告用Google地圖尋找犯案地點，更曾說：「搵緊地方殺阿J」之後她見兩人外出買麻繩等工具。他們折返後，三名被告打開一枝哥羅芳並嗅聞。此外，有人把哥羅芳倒在一條內褲上。

小草何菱瑜提到得第三被告協助成功離開，並與男友會合後，不禁流下淚來。(資料圖片)

殺人經過眾說紛云

張在下午近1時到DAN6單位，劉及第三被告在在下層和張傾談計劃，曾和「小草」則在閣樓。期間，聽到張在樓下被襲的聲音，至於誰人出手，劉和第三被告說法不同。第三被告指，劉和張突然打架，他拉開張時，他與張一同跌在床褥上，他被張壓著期間，劉便用布掩張。第三被告稱，該布散發出刺鼻的酸味。

劉則稱他原本在下層睡覺，突看到第三被告夾著張的身體，又用左手遮著張的口。曾這時從閣樓行到下層，並在張身上打酒精針。曾則稱，他聽到兩名被告叫他幫手，遂到單位下層，當時劉指示他向張打酒精針，曾稱劉當時很兇恨，故跟了他的指示行事。

曾和第三被告作供時均有指，張隨後替張進行心外壓急救，但最終返魂乏術。而劉則指，張被打針後仍有呼吸，之後被搬到廁所。

三名被告行兇後，變賣了張的手錶等財物，並在單位內製造石棺藏屍。期間，劉一度前往新加玻參加跳舞比賽，返港後於同月8日，嘗試用運走石棺，但因石棺超重而無運走。之後，他們曾想用風炮等圖打破石棺以取出屍體，但亦不果，最後3人與「小草」一同於3月10日潛逃至台灣。

屍體腐爛未能確定死因

警方於同月29日到被告們所住的DAN6單位搜查，發現石棺，又在單位內發現英泥和麻繩等。法醫翌日亦有上單位調查，並發現張的屍體在石棺內蜷曲如胎兒，其頭頸被兩層膠袋包裹，中間夾放了樟腦丸。此外，枕頭套再包裹張的頭。由於屍體腐爛，未能確定死因，而張的四肢與身體已分離，胸、腹及背等有割傷。

此外，雖然「小草」作證時有提及被告們疑有用過哥羅芳，但法醫在張的肝臟只驗出有化學物質二氯甲烷，該物質與哥羅芳有相若作用。

而三名被告與「小草」去台灣後，很快便花光金錢，後來「小草」成功聯絡男友，男友並親赴台陪她到當地警署自首。三名被告則於4月12日被安排返港，抵埗後被捕，警誡下互相推卸責任。

案件編號：HCCC459/2016