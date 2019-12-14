吳秋北：行業受壓比沙士時差　蒙兆達料農曆年後勞資糾紛增加

本港經濟持續疲弱，而政府早前公布，今年8至10月經季節調整的失業率為3.1%。工聯會會長吳秋北在商台節目《政經星期六》中指，受修例風波影響，打擊旅遊、飲食、建造業等，情況比2003年沙士時更差，更不知何時完結，政府應加強執法還社會安寧。而職工盟總幹事蒙兆達則不認同情況比沙士差，直言政府若以強硬手段解決街頭抗爭，只會適得其反。

工聯會會長吳秋北指政府應止暴製亂，加強檢控、執法和審判。（資料圖片）

吳秋北：預期市道不樂觀 籲政府加強執法

工聯會會長吳秋北表示，預期聖誕和新年的市道不樂觀，社會事件對旅遊、飲食、建造業等打擊很大，情況比2003年沙士期間更差，而現時示動亂不斷，更不知何時完結，市民不敢外出消費而旅客亦不敢來，政府應止暴制亂，以法治方式加強審判和執法才能令社會安寧。吳又指 ，政府應成立緊急失業救濟基金，為工人解決困難。

職工盟總幹事蒙兆達（左二）不認為現時情況較沙士期間差。（資料圖片）

蒙兆達預期今年勞資糾紛會增加

蒙兆達指，近期旅遊、酒店、餐飲業中有出現裁員和放無薪假的情況，但不認為失業情況較沙士期間差，失業率亦較當時低。蒙兆達指，若政府用強硬手段去解決街頭抗爭問題，只會適得其反，而政府的打壓越多，反抗越多，他認為問題根源在於政府管治失敗，而成立獨立調查委員有助紓緩民怨。

示威衝突中，店鋪、酒樓多次成為示威者攻擊目標。蒙兆達亦指出，酒樓、酒店、建造業有不少員工收取日薪，若沒有足夠工作對日薪員工影響較大。蒙兆達亦指，往年農曆新年後有較多勞資糾紛，部分僱主「走佬」拖欠薪金，預期今年勞資糾紛會增加。他亦批評政府的失業支援不足，即使資助工人培訓，惟就業環境若沒有改變，培訓結束也難找到工作，政府應考慮創造更多基層工人就業機會。

勞聯主席林振昇：不至於全行受影響

勞聯主席林振昇則認為，修例風波對飲食、零售影響較大，但不至於全行均受影響，影響情況視乎業務是否針對遊客，或者店鋪地區等。他認為僱主應實事求是，若業務沒有收到影響，則不應該以經濟差作為不加人工的藉口。

蒙兆達：工聯會做警察「啦啦隊」 吳秋北：煽動暴力

蒙兆達和吳秋北在電台節目一度出現口角。蒙兆達指，社會事件最大的責任在於林鄭月娥政府身上，直言作為建制派一員的工聯會「好似無責任咁」，又批評工聯會做警察的「啦啦隊」 ，支持政府「以暴力打壓示威者」。而吳秋北則批評職工盟煽動暴力，將責任推到愛國愛港的團體身上是本末倒置，直言暴亂不合法，不可以政府做的不好作為暴亂藉口。