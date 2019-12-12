工聯會引消息：非公務員合約員工明年有望17日有薪假

工聯會權益委員會及屬下的政府人員協會召開記者會，要求政府一視同仁，將外判工的有薪年假提升至17日，與合約制公務員、非合約制公務員看齊。

原有12日假 冀推展至外判工

政府人員協會主席馬志成表示，收到消息政府有意考慮在2020年4月1日推行非公務員合約員工可享每年17天假期，他表示歡迎，因現時部份員工只有12天假期。

然而他指出除了非公務員合約制員工，現時外判合約員工亦只有12日有薪假期，希望政府亦同時讓外判員工亦可享17天有薪年假。

工聯會希望統一政府公務員合約制、非公務員合約制及外判員工的假期為17天。（工聯會facebook）

清潔工：身體勞損 冀能增加假期

有外判的房署清潔工表示，只有12日假，而並非一般公務員的17日。他指清潔工作辛苦，而且現時人工低，請不到人，「每條屋邨都請唔夠人」，工友年紀又大，工作造成身體勞損，所以希望有公平的待遇，假期與公務員看齊。

希望長期服務員工轉為公務員合約

香港郵政合約僱員工會主席杜房喜表示，員工一直同工不同酬，希望優先將在職10年以上非合約制員工吸納為公務員，又希望各部門制定招聘指引，必須考慮非合約員工的工作經驗和年資。此外，他又希望長期工作且表現良好的員工可發放增薪點，薪酬亦可按年期增長至公務員職級相若的終點職金。

杜房喜表示，不少非公務員合約崗位其實要長期服務，同工不同酬是長期剝削，希望可以成為長工，即納入公務員合約編制。

政府現時將工作崗位分為合約公務員、非合約公務員以及外判工作，杜房喜表示政府「想慳皮」，20年來不斷重覆剝削，員工卻要每一年續約。

馬志成亦指，現時政府提供不同合約做法並不公平，要檢討非公務員合約制是否還適用。