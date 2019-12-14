張建宗指長者退休無收入　統計上視為貧窮：部份未必有經濟需要

政府昨公布最近貧窮數字，被界定為貧窮人口的市民共有140.6萬人創新高；比率為20.4%，僅次於2009的20.6%，代表每五名市民，就有一人處於貧窮線以下。有政策介入後，去年貧窮長者人數達36萬，較前年新增2萬名貧窮長者。 政務司司長張建宗今日（14日）出席公開活動後稱，貧窮人口數據只參考家庭收入，不計算資產等因素，而長者在退休後沒有經濟收入，在統計上會被納入貧窮人口，「部份長者未必有經濟需要，數字演繹上要小心。」

張建宗預計，本港10年後的長者人數達244萬。（李恩慈攝）

張建宗：政府扶貧措施到位



去年本港貧窮人口達140.6萬，創10年新高。張建宗解釋，貧窮數據只參考家庭收入，不計算資產等因素，而長者在退休後沒有經濟收入，因此在統計上會被納入貧窮人口。他表示，「部份長者未必有經濟需要，數字演繹上要小心。」

對於貧窮人口在有長者生活津貼、綜援等政策介入後仍達102萬，張建宗形容現時本港的貧窮情況「仍然嚴峻」，但在職貧窮情況有明顯改善，反映政府的扶貧措施到位、有效，「只係長者組群不斷增加」。他稱，政府將加大力度，處理貧窮問題。

▼2018年18區最新貧窮率及貧窮人口（2019年12月13日公布）▼

（政策介入前計算，比率為低至高排序）

+ 16 + 15 + 14

另外，張建宗今晨在大埔富善邨（14日）出席「賽馬會流金匯」10周年誌慶。活動期間氣氛平靜，未有發生任何衝突。記者在現場所見，至少有4名要員保護組警員跟隨張建宗，亦有數名疑似便衣警員在會場巡邏戒備。

10年後長者數目將增加一倍達244萬人

張建宗上台致辭時稱，香港正在面對人口高齡化的挑戰，現時本港有約127萬名65歲以上的長者，每年上升6至7萬人，估計在10年後，數目將增加一倍，達244萬人；而去年本港有近19萬名85歲以上的長者，他估計在30年後，數目將上升至73萬。他表示，支援居家安老非要重要，又感謝流金匯每年服務5.2萬人次，為長者提供中西醫及物理治療等服務。

張建宗續說，現時政府用於長者醫療及福利的開支達923億元，比10年前上升1.5倍，亦高於整體社福開支。他展望政府未來會繼續聚焦於居家安老，同時大力推動基層醫療健康，透過醫社合作、公私營合作及地區為本的理念，提升市民預防疾病的意識，並讓市民得到適切的護理和照顧。