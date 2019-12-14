貧窮人口140萬創新高　七區貧窮率高於平均水平　4區每四人一個窮

政府昨日（13日）發表《2018年香港貧窮情況報告》，被界定為貧窮人口的市民共有140.6萬人創新高；比率為20.4%，僅次於2009的20.6%，代表每五名市民，就有一人處於貧窮線以下。不過有七區的貧窮率高於整體水平，最差達27%。 18區的貧窮率高低相差近一倍，中西區仍是最低區域，僅14.1%，但按年增加2個百分點，即每七名居民中有一人屬貧窮；最高比率也「冧莊」，觀塘區每四名居民，就有一人處於貧窮狀況，尚有三區的貧窮率都達約24%；全港有五區都有超過10萬人處於貧窮線以下。

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政府：高齡化加速推高貧窮人口

扶貧委員會採納了「相對貧窮」的概念，把貧窮線水平訂於按住戶人數劃分的政策介入前每月住戶收入中位數的50%。政府經濟顧問辦公室聯同政府統計處自2013年首次公布官方貧窮線以來，第七次按年更新貧窮情況的分析。以2018年數據，一個四口家庭在政策介入前，月入少於21,000元便屬於貧窮住戶。

當局解釋2018年貧窮人口創新高，主要由於人口加速高齡化，抵銷了良好經濟及就業情況，以及政府加大扶貧力度帶來的正面影響。

2018年各類住戶人數的貧窮線。（扶貧委員會文件）

福利轉移等令38萬人脫貧

政府指出，在2018年，政府恆常現金政策介入後，如綜援和公屋等，貧窮人口降至102.4萬人，貧窮率為14.9%；相比政策介入前（即稅前和社會福利轉移前）的140.6萬及20.4%，恆常現金政策成功令38.2萬人脫貧，貧窮率降低5.5個百分點。

政府表示，為有兒童的家庭提供額外津貼的職津，兒童貧窮情況在2018年有相當明顯的改善，兒童貧窮率亦跌至16.8%的新低。長者方面，2018年的政策介入後，長者貧窮率由44.4%降至30.9%，惟按年回升0.4個百分點。

↓↓2018年18區最新貧窮率及貧窮人口(12月13日公布)↓↓

（政策介入前計算，比率為低至高排序）

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政策介入後西貢區貧窮比率最低

分區方面，最低貧窮率首三位依次為中西區、西貢（將軍澳）及灣仔，介乎14.1%至14.2%，首位的中西區按年增加2個百分點，次位及三位排名與2017年結果互調名次。在政策介入後，西貢區貧窮人口比率減少3.5個百分點至僅10.7%，為全港最低；其次為南區，降至11.9%。

在政策介入前，元朗、屯門、葵青、深水埗、北區、黃大仙及觀塘的貧窮人口比率，均比整體20.4%為高。當中觀塘達27%，比中西區高出近一倍，按年升1.4個百分點；全區有17.58萬人屬貧窮，平均每四人就有一個貧窮。此外，深水埗、北區及黃大仙的貧窮比率相若（23.9%至24%），也都每四人就有一個貧窮。觀塘、葵青、屯門、元朗及沙田，貧窮居民都高於10萬人。

在政策介入後，該七個區的貧窮人口有明顯下降，跌幅介乎6.1至8.4個百分點，觀塘雖維持全港最差地區，惟比率降至18.8%，有5.35萬人跌出貧窮線，減至12.23萬人，但人數仍比離島或灣仔多四倍。

政府指青年貧窮率三連升值得關注。（香港貧窮情況報告） 青年貧窮率三連升 政府：值得關注 政策介入前，2018年18至29歲青年貧窮率為12.6%，較2015年的11.9%低位高0.7個百分點；恆常現金政策介入後，2018年青年貧窮率為9.3%，連續三年錄得升幅，貧窮人口為90,100人，佔整體貧窮人口8.8%。 政府指出，雖然同期青年貧窮人口略為下跌，但這主要是由於整體青年數目近年持續減少所致。報告提到，青年的貧窮情況不論政策介入前後，一直以來均較整體為佳，但青年貧窮率在最近幾年有上升趨勢，情況值得關注。 當局指與2015年相比，2018年政策介入後的新增貧窮青年大部分（94.2%）為18至24歲，主要是正接受專上教育的學生，大多沒有從事經濟活動。這現象與18至24歲青年的就學比率上升趨勢大致吻合，反映近年青年有更多接受專上教育的機會。

高學歷人士佔整體貧窮人口3.2%

按教育程度分析在職人士的貧窮情況，2018年在職人士的貧窮率為4.9%，當中具初中或以下教育程度的在職人士貧窮率為9.2%，具高中教育程度的為5.5%，而具專上教育程度在職人士的更低見2.1%，遠低於整體貧窮率。這些較高學歷人士的貧窮人口佔整體貧窮人口僅3.2%。他們近半為18至29歲青年，兼職比率較高（39.2%），每月工時偏短。他們多是住戶內唯一工作的成員，但家庭成員數目一般較多，家庭負擔較重。

↓↓2018年18區家庭住戶月入中位數變化（3月29日公布）↓↓​

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45萬人屬在職貧窮

非綜援在職貧窮住戶約有14萬戶，貧窮人口共45萬名，佔整體人數約四成。報告指這些住戶人數一般較多，家庭負擔沉重，惟與2017年相比，該群組的貧窮情況在2018年有改善，主要受惠於職津的扶貧成效增強，在2018年職津已令11,400個非綜援在職住戶合共42,400人（包括17,500名兒童）脫貧，令貧窮率降低 0.7個百分點。