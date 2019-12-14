【冬季流感】14間醫院病床供不應求　廣華醫院急症室需候8小時　

本港最近天氣乍暖還寒，到急症室求診的人次持續上升。醫院管理局數據顯示，昨天（13日）有5,963人次到急症室求診，當中有1,068人更需轉入內科病房；午夜時分公院內科病床佔用率平均達110%，其中明愛醫院的佔用率繼續居首，以125%冠絕全港，伊利沙伯醫院的佔用率亦達121%，排名第二。 今天（14日）下午3時半，廣華醫院急症室需輪候超過8小時，威爾斯親王醫院急症室亦需等候逾6小時。

昨天（13日）有5,963人次到急症室求診，當中有1,068人更需轉入內科病房。（資料圖片）

醫管局公布昨日的公立醫院服務使用數據，全日有5,963急症室首次求診人次，較前一日（12日）的5,859上升104人次。其中經急症室轉入內科的人次達1068人次，比前一日稍低。

公院內科病床持續供不應求，整體佔用率達110%，全港14間公院病床爆滿。其中明愛醫院的佔用率居高不下，以125%冠絕全港。而伊利沙伯醫院的佔用率亦達121%，排名第二。博愛醫院則以117% 緊隨其後，排名第三。兒科病房方面，整體佔用率為63%，未有醫院出現爆滿。

今天（14日）下午3時半，廣華醫院急症室需輪候超過8小時；威爾斯親王醫院急症室需等候逾6小時；而伊利沙伯醫院急症室亦需輪候5小時，較其他醫院長。

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