聖誕假將至，以往是旅遊界旺季，酒店房價飆升；不過在反修例示威衝突持續，來港旅客暴跌。《香港01》透過預訂住宿網站，搜尋本月聖誕檔期24日至26日一晚房間價錢，有四星級酒店平安夜雙人房低至175元可成交；旺角則有五星酒店雙人房標價約1,000元。 立法會旅遊界議員姚思榮表示，受到社會政局不穩影響，以往屬於酒店穩定訂單的商務客大幅減少，故業界需要「割價」吸客，房價比去年同期平均大減五至六成。他指，目前聖誕檔期預訂入住率在低位徘徊，預料最終只有五至六成入住率，比去年同期可達九成入住率大相逕庭。

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旺角康得思房價$1,090

記者今日（14日）下午透過預訂住宿網站Trivago 、永安旅遊、Agoda，搜尋十間酒店在聖誕檔期24日至26日一晚雙人房間價錢。位於青衣的四星級青逸酒店，26日晚高級雙人客房，包含稅及服務費後，預訂價低至153元一晚，平安夜當晚則為175元；旺角九龍維景酒店標準雙人房間，平安夜一晚房價為298元。

至於五星級酒店，位於中環的香港文華東方酒店，包含稅及服務費後，平安夜雙人客房預訂價為3,369元；而旺角康得思酒店，同日預訂雙人房價為1,090元。

位於青衣的四星級青逸酒店，26日晚高級雙人客房，包含稅及服務費後，預訂價低至153元一晚。（網上截圖）

姚思榮：有酒店聖誕預訂率僅一成

立法會旅遊界議員姚思榮表示，受到社會政局不穩影響，以往提早預訂酒店的商務客大幅減少，散客則仍然觀望本港社會環境及比對酒店價格，所以預訂速度較慢，目前聖誕檔期預訂入住率在低位徘徊，生意差的預訂入住率僅一至兩成，較好的為三至四成，但以往去年同期預訂入住率可達五至六成相距甚遠。

姚思榮表示，業界大多不看好聖誕檔期，若屆時社會平靜，或尚有廣東省短途客訪港，預計聖誕檔期最終只有五至六成入住率，相比去年同期可達九成入住率，生意大幅減少。

聖誕假將至，以往是旅遊界旺季，不過在反修例風波持續下，影響訪港旅客意欲。（資料圖片）

四星級酒店房價可達$2000

因應商務客減少，姚指業界已「割價」吸客，聖誕檔期預訂房價比去年同期平均大減五至六成，例如三、四星級酒店，今年跌至每晚約300至400元，「以往呢個時間，一晚預訂房價可以去到1,000至2,000元，正日可以標價約1,800元一晚」；至於本地五星級酒店每晚房價則跌至約1,700元至1,800元左右，國際大酒店價位則較為穩定。他指除「大減價」策略，部分酒店則會繼續開拓本地客源，例如標榜設施配套游泳池、健身房、園區景點等，希望以渡假套餐作招徠。