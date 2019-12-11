【逃犯條例】旅發局整體開支減2億　積極研究推消費券

反修例風波持續半年，本港旅客數字持續下跌，並有40個國家對香港發出旅遊警示，旅發局相繼取消多個大型活動。 商務及經濟發展局副局長陳百里今日（11日）於立法會回覆口頭質詢時稱，因應多個大型活動取消，旅發局的整體開支節省2億港元。政府將適當調配相關開支，包括設立優惠平台、加強推廣來年的大型活動等。 有多名立法會議員問及消費券的安排，陳百里回覆稱局方將積極研究，但仍需要視乎相關措施的針對性。

商務及經濟發展局副局長陳百里於立法會會議回答口頭質詢。（資料圖片）

商務及經濟發展局副局長陳百里於立法會會議上，回覆旅遊業界別立法會議員姚思榮的提問。他稱，於2019/20年度共投放1.69億港元於客源推廣工作，並額外撥出3.26億用作加強推廣。因應本年度多個大型活動均宣布取消，包括香港單車節、香港美酒佳餚巡禮等，旅發局今年的整體開支共節省2億港元。

調配節省金額 推優惠平台

他續稱，政府將調配節省的開支金額，包括將聯同各行業設立優惠平台，以增加港人及旅客的消費意欲；又會加強推廣明年多項大型活動，包括新春匯演、國際七人欖球賽等。他說，局方推出多項紓困措施，包括免卻業界參加展銷會的費用、推出旅行社鼓勵計劃等，當中支援旅行社計劃有超過一萬名旅客受惠。

陳百里稱，政府將投放資源於加強推廣明年多項大型活動，包括國際七人欖球賽。（資料圖片）

多名立法會議員於會上問及政府會否推出消費券或旅遊券，以增加業界工作機會，陳百里回覆稱推出措施需要視乎其針對性，惟聆聽到業界及議員的意見，當局正就消費券作積極研究。對於被質疑當局未有推出新的大型活動吸引旅客，陳百里指出過去本港仍有舉辦多個展覽，而貿發局亦有確保多場展覽順利舉行、海外買家能順利到港。他說自己有與部分買家對話，指當中仍然「做到生意」，強調有盡力「箍客」。