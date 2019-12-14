議員論廁　不滿洗水盆加吹風機　邵家輝大爆辦小事後男人只洗單手

立法會帳目委員會今日（14日）就審計報告針對食物環境衞生署規劃、設置和管理公廁的工作，進行公開聆訊。食衞局局長陳肇始表示，會應報告的建議積極改善公廁的硬件及管理，並預計在今年內完成接近800間公廁的統計工作。 公廁話題，引來議員熱議，多名議員論廁，其中自由黨邵家輝就本港公廁的狀況，向食環署署長劉利群等人提多項質詢，仔細描述男士如廁的問題，如只洗單手，解釋去廁兜為何總失準等，要求署方留意，最後要由帳目委員會石禮謙打完場。 《香港01》就對話節錄。

邵家輝指不少男士如廁只洗單手，「3、2秒就搞掂！」（資料圖片 / 羅君豪攝）

自由黨邵家輝在會上想就公廁的衞生環境提出質詢，但遭帳目委員會主席石禮謙以先問使用率的議程拒絕，於是邵家輝認為衞生才是最重要的問題，但尊重議程並就公廁內設備的使用率提出多項問題。問答的節錄如下：

邵家輝：但主席（石禮謙）你唔畀我問，咁我就問使用率。哎呀！我都唔知點問，就問返個吹風機啦，擺落去好似好新穎咁，係咪每個洗手盆你都想放個吹風機落去呀？

食環署助理署長(行動)霍炳林：其實每個洗手盆都有一個吹風機，但呢個係一個試驗計劃，我哋證明吓效果係咪理想嘅。



質疑加裝吹風機 他人吹手便阻撓洗手



邵家輝：嘩，每一個洗手盤都放一個吹風機上去，你哋真係好有錢。我一陣第3部分一定會問清潔工嗰度，你哋畀咗幾多錢落去，請清潔外判工per hour，要搵幾多人去清潔，你將啲錢咁樣擺落去咁嘅吹風機。我想講畀你聽呀，我哋男人去完廁所嗱嗱聲、幾秒鐘就走㗎啦！原來前面有個吹風機，我就唔知佢吹幾耐啦，咁我洗唔洗手好呢？我真係覺得好奇怪！

石禮謙：洗手係要洗㗎！

邵家輝：我真係唔知洗手嘅流程係點，其實好多人洗完手係條褲到抹一抹㗎咋，或者我哋自己有紙巾㗎嘛。喂！我仲排隊等你吹手呀？我真覺得奇怪，佢係到吹手，咁我點呀？

立法會帳目委員會14日就審計報告中，公廁翻新的情況進行公開聆訊。（資料圖片 / 歐嘉樂攝）

我唔知你哋女仔點洗手，但我哋男仔有時候都未必洗雙手，我哋好多都洗單手，我哋好快，3、2秒就搞掂！ 邵家輝於12月14日政府帳目委員會上

石禮謙此時發出驚嘆聲。邵家輝未有理會，繼續發言。

邵家輝：你吹手好行埋一邊呀嘛，你做乜擺係前面喎，我真係覺得奇怪！除非你啲錢係多到離晒譜呢？

食環署署長劉利群沒有正面回應，僅稱評估廁所有4個方面的指標，包括有無污跡、是否有臭味、地面是否濕滑、設施是否運作良好。她強調，引進吹風機並不是奢華的設備，是從實用的方面去，希望大家減少用紙，且新的高效能吹風機乾手速度很快。

邵家輝：局長（署長），我唔係好明嗰20秒、30秒係點樣做。你去完廁所點洗手？我唔知你哋女仔點洗手，但我哋男仔有時候都未必洗雙手，我哋好多都洗單手，我哋好快，3、2秒就搞掂！洗完之後，有心咪行過去吹吹風機，要20幾30秒囉！

邵家輝質疑，當他人排在洗手盤前吹乾雙手便阻礙他人洗手。劉利群再稱，洗手盤上加裝吹風機仍在試驗計劃中。邵家輝不滿，追問公廁的衞生情況。

邵家輝：啲人如廁，點解要踏上個廁所板度？啲人無啦啦做乜要踏上個廁板度，你都知道去細（小便）嘅唔會踏上廁板，嗱我講男人！女人我唔知點處理。去大（大便）先會坐喺度，唔坐喺度咪凌空紮馬，(廁板）唔乾淨點坐落去？一個人踏過上個廁所板，咁我咪要踏囉，有個腳印喺度我點坐呀？我唔除褲屙唔到㗎嘛！

邵家輝質疑男人洗手只需數秒。（資料圖片 / 張浩維攝）

有個腳印係度我點坐呀？我唔除褲屙唔到㗎嘛！ 邵家輝於12月14日政府帳目委員會上

邵家輝要求食環署參考立法會的廁所衛生情況，並繼續分享在男廁的見聞。



邵家輝：男廁個兜喺呢度，但啲人去小（小便）嘅時候就企咁遠去，點解呢？因為個尿兜下面有好多尿喺度囉，因為大家都見到好多尿，所以大家都唔想行埋去。當第一個去唔乾淨，屙得唔準嘅時候，啲尿滴咗落去，見到地下有尿咪褪後一步，自然第二個褪第二步、第三個褪第三步，咪越褪越遠，成地尿，要啲姐姐、哥哥抹。

質詢在石禮謙以「感謝邵議員的分享點用個兜」打完場，並將時間交給其他議員提問。

石禮謙最後打完場，結束邵家輝議員論廁。（資料圖片）

審計報告批評過半數食環署公廁不符合男女廁格1比2要求，若計及尿兜，男女衞生設備比例變成一樣甚至是2比1，因此議員要求署方應大幅增加女性廁格。

民主黨林卓廷認為不應撇除計算尿兜，「男嗰個去完（廁所）出嚟，覆五個電話、十個短訊，（上公廁）嗰女士都未出到嚟。」