【12.15集會】港島舉行反對暴力集會　社福界罷工造勢集會

反修例風波持續逾半年，引發連串警民衝突。有撐警人士今日（15日）下午1時，於添馬公園發起「反對暴徒暴力對待市民集會」。 此外，有社福界計劃於周二至周四（17至19日）發起罷工，以爭取「五大訴求」，社福界於今日下午3時，在中環愛丁堡廣場，舉行「社福罷．一起罷」罷工造勢集會。 警方表示，金鐘反對暴力集會最高峰時有11,200人參加，而社福界罷工造勢集會最高峰時則有360人出席。

社福界罷工造勢集會

【17:15】社福界罷工委員會發言人曾紀南表示，集會約有500人參加。就社福界在下周二(17日)至四(19日)發起三日罷工，曾紀南稱現時已組織40個工會及不同的關注組，預計約有2,000名社福界同工參加罷工，惟實際人數仍在收集當中。

曾紀南又指，預期罷工會對社福界運作有影響，但強調一早已通知機構管理層，希望他們能安排配套措施，維持最基本人手。

對於會否有升級行動，曾紀南稱要視乎政府回應，若政府不回應的話，有機會增加罷工日數，甚至發展至無限期罷工。陳虹秀則指，三天的罷工均有意義，其中首天是要進行哀悼活動，哀悼日常生活受破壞，同時有不少人受傷。她強調社福界希望與大家一同連結，支援身旁的朋友及社區大小事。

【17:00】在場工作人員將一幅寫上「社福界 罷」的黑布帶至台前，並呼籲在場人士站在黑布前彰顯罷工的決心。數百人站於黑布前，大叫「社福罷，一起罷」、「五大訴求，缺一不可」等口號，呼籲業界一起於周二(17日)至周四(19日)，參與罷工。

【16:41】香港基督教服務處前總幹事孫勵生發言時，引用宋朝官員范仲淹寫的《岳陽樓記》勉勵在場人士。

【16:20】年輕樂隊Boyz Reborn表示，他們與社福界早有淵源，因樂隊在社區中心成長。他們又在現場獻唱歌曲《那年十八》及《給青春的你》為在場人士打氣。主音Ben指，認識不少年輕人已經犧牲自己前途，更有人被控暴動罪，希望成年人能為年輕人罷工。

+ 4 + 3 + 2

【15:40】截至下午3時許，社福界集會現場大概有數百人聚集。出席集會的社福界服務使用者譚太表示，她必定支持社福界行動，並認為作為服務使用者，十分明白社工的罷工行動。譚太又呼籲社福界同工「留得青山在，哪怕無柴燒」，不要過於衝動。

【15:27】立法會議員邵家臻表示，罷工不是簡單的事，這次的罷工活動令他想起2014年社福界醞釀罷工支持佔領運動。邵家臻指，罷工是嚴肅的決定，或會影響服務的正常運作，但他反問「甚麼是正常？」他提及如一筆過撥款的制度，即使成功爭取檢討，但都不能推倒重來。他強調，罷工是不合作運動，同樣是文化更新的機會。

【15:25】社工陳虹秀表示，社福界不容易罷工，但相信一個有良知的香港人，不會想社會未來的年輕人為香港前途犧牲。她認為罷工是一個連結不同人士的手段，強調不少社福同工一直默默付出。

【14:56】社福界今（15日）在中環愛丁堡廣場發起罷工造勢集會，大會負責人表示，活動將於下午三點開始，現場暫有數十人聚集。

+ 2

港島反對暴力集會

【16:45】集會發起人Leo接受傳媒訪問時稱，過去兩星期雖無事發生，但他不相信黑衣人會停止行動，他又稱，大會未有掌握參與者人數，但據警方統計，相信有超過一萬人。

集會期間有記者被參與者推撞，Leo回應稱，集會開初已呼籲市民克制及尊重傳媒，相信已做好本分，他個人目測未見有任何推撞。

【16:36】大會帶領全場為中磚身亡的清潔工羅伯默哀一分鐘，及向警察敬禮，其後呼籲集會人士循金鐘及灣仔和平散去。

【15:30】曾於社區對話中、要求特首林鄭月娥成立獨立調查委員會的市民Shirley，指自己事後被起底，憂慮人身安全，幸得公司保護，放假數天休養，期間前往內地遊玩，「我上咗大陸，反而覺得好安全」，因當時正值國慶周，國旗飄揚，「反而香港就無咁嘅情境」，她希望港人不應接受任何暴力，亦期望社會減少仇恨。

「忠義民團」成員石房有、「愛港之聲」高達斌，以及身穿「我愛香港」的上衣、銀龍咖啡茶座老闆娘Kate，亦有站台反對暴力，及表達對警察執法的謝意。

【13:36】市民陳先生分享9月1日在天水圍西鐵站受襲的經過，他稱當日晚上11時，途經西鐵站提款，遇有大批示威者辱罵警察，他深心不忿，遂高呼「警察加油」，豈料被誤會是警察一員，遭示威者吐口水及腳踢，隨後被護送離場。他直言，自己行使公民權利於心無愧，亦無懼表明自己是中國人。

另一上台發言的尹先生分享稱，早前參與唱國歌快閃活動期間，在淘大花園遇上蒙面示威者，擔心人身安全會受威脅，遂上前脱下對方面罩，旋即被5至6人圍打，「但我無後悔過」，他又揚言，「私了都要睇到佢哋個樣，先可以追究。」

另一曾遇襲的Cecilia 則稱，11月星期六，路經近理大附近位置，碰見有人執磚，遂加入幫手，突然有黑衣人圍罵，斥其「搗亂地盤」，其頭部遭磚頭擲中，事後需縫5針，她直言憤怒，可以不計較，但認為對方必需受法律制裁。

集會開始一小時，參與人士已企滿添馬公園。

大會發起人Leo 突打斷台上發言，點名詢問《香港01》記者是否在場，指自己較早前接受訪問，惟報道出街後發現其集會主題被扭曲為「五大訴求」，又批評傳媒失德有違專業，在場人士投以噓聲。

不過，翻查整篇相關報道，《香港01》從無描述該集會主題與「五大訴求」有關，只是指出同一日在中環愛丁堡廣場有社福界舉辦罷工造勢大會，當中包括「五大訴求」，有關指控全屬錯誤及斷章取義。

+ 3 + 2

【13:05】集會正式開始，添馬公園約有逾千人聚集，發起人Leo稱，集會是為港人發聲，亦代表未能參與的中國同胞。他指，港人能如常生活，有賴警察嚴正執法，「仲可以安全、正常上班，多謝警察。」全場歡呼和應，並搖國旗吶喊。

他稱，要令香港進步，非用暴力改變世界，而是用和平包容，「拳頭唔係用嚟打人。」他又說，希望港人可一起將中國推向世界第一經濟體，又強調一國兩制是邁向民主步伐，「我哋要令一國兩制永遠喺香港實現。」

他又提醒集會人士遵守秩序，遇有衝突或挑釁，「勿講粗口、勿打佢。」多名防暴警察於添馬公園外戒備，不少集會人士上前邀請合照及握手，亦有中年女士作「畀心」手勢，有警察展笑顏，舉手指公回應。

【12:25】集會開始前半小時，約有數十名市民聚集添馬公園，亦有操普通話人士到場，有市民與國旗興奮合照。

【12:20】控訴暴力集會發起人Leo指，眼見社會上不少示威者施用暴力宣洩理念，惟此非港人想得到的和平相處模式，有不少持相反意見的市民亦被攻擊，他自己亦曾於8月9日於機場被示威者所襲，及後亦被迅速起底，「係對我地呢班市民嘅白色恐怖」，他期望可透過集會發聲，撥亂反正。他又謂，不認為警察有使用過份武力，今次亦希望向他們表達謝意。

【12:10】海富天橋已有約10名身穿防暴裝束、由懲教署借調的特務警察在場戒備。