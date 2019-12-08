政府研發展生態海岸線錄多樣生物　龍鼓灘、馬料水試點2021年完成

發展局早前指出，東涌新市鎮擴展近岸填海工程將首次引入生態海岸線，以保護生態環境。 發展局局長黃偉綸今日（8日）發表網誌，稱土木工程拓展署正聯同港大進行可行性研究，在西貢、屯門龍鼓灘和沙田馬料水的海堤放置生態海岸設施，作實地試驗，以評估生態海岸線在香港不同水體的應用和發展的可行性，料2021年年底完成。

圖為西貢污水處理廠附近的試點。研究人員在海堤放置了生態立方體及潮汐池，評估兩種組件在促進海洋生態及生物多樣性方面的成效。（發展局圖片）

黃偉綸表示，生態海岸線是在可行情況下，加入模仿自然潮間帶的設計，可儲水及遮蔭，提供一個合適的生境和庇護空間，讓海洋物種棲息和生長，提升生物多樣性

他說，由於香港鮮有採用生態海岸線的經驗，故希望實地試驗，研究生態海岸線模式在促進海洋生態及生物多樣性的成效。

三個選址涉及不同水體

黃偉綸說，是次研究的選址分屬不同水體，包括海洋性的西貢、開放水域的馬料水、河口性的屯門龍鼓，以助評估生態海岸線在香港不同水體的應用和發展的可行性。

研究已於去年1月開展，預計2021年年底完成，當中包括為期兩年的實地監察，而實地監察已今年3月展開。

潮汐池的中央設有凹洞，可在潮退時儲起海水，避免海洋物種因曝曬脫水而死亡。（發展局圖片）

初步結果「令人鼓舞」

他又指，在首6個月的實地監察中，初步結果「令人鼓舞」。他以馬料水試點的初步監察數據為例，在部分「生態海堤」組件上，錄得11種在附近垂直或堆石海堤上找不到的物種，包括海藻、珊瑚藻、蟹和不同種類的螺，反映組件有效建造新的生境，增加生物多樣性和促進生態功能。