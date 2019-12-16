【消委會】Ikea電磁爐又平又高分　家美未通過安全標準或致跳掣

冬天來臨，不少家庭喜以電磁爐安坐家中打邊爐。消費者委員會測試了12款座枱式單頭電磁爐，今日（16日）公布測試結果，發現其中7款樣本未能通過部分安全測試項目，僅5款完全及格。 其中輕觸式設計的迷你型號「家美Homey IP-F8」電磁爐，其電磁線圈於正常操作時量得超出75K的溫升標準上限，達108K，長時間運作可能加速絕緣系統老化，更可引致漏電斷路器跳掣。該電磁爐及「樂斯Nutzen MIC-101 」電磁爐插上電源後，如爐面已放有合適鍋具，輕輕按動開關掣後，就會即時加熱，同樣不符標準要求。 另外，消委會亦測試了電磁爐的效能，綜合效能表現及安全程度後，「Ikea Tillreda」、「SPT IC-2020HF」、「豐澤fortress FIC16T」的總評分最高，其中Ikea電磁爐售價在三者之中，屬最便宜。

3款迷你型號電磁爐。（黃詠榆攝）

消委會與機電工程署合作，測試市面上12款座枱式單頭電磁爐，包括9款闊度 超過24厘米的普通電磁爐，以及3款闊度小於24厘米的迷你電磁爐。結果發現，有7款未完能完通過安全測試，分別為「SPT IC-2020HF」、「美的Midea QH2130」、「伊碼Imarflex IIH-2100G」、「卓爾Summe IC-S2000K」等普通型號電磁爐，以及「法國名家Famous F1-13D(FAM)」、「樂斯Nutzen MIC-101」、「家美Homey IP-F8」等迷你型號電磁爐。

消委會的安全測試包括樣本的結構、溫升及標示說明等項目。在結構方面，測試標準要求輕觸式電磁爐必須於2個不同位置按鍵後，才可開始煮食，不過「樂斯Nutzen MIC-101」、「家美Homey IP-F8」等電磁爐，在插上電源後，如爐面已放有合適鍋具，輕輕按動開關掣後，就會即時加熱，不符標準要求。至於其餘7款輕觸式樣本，則都需要先按開關掣，再按鍵選擇烹調程序或調校火力才會開始加熱。

溫升方面，「家美Homey IP-F8」電磁爐同樣不及格，其電磁線圈於正常操作時，量得達108K，超出75K的溫升標準上限。消委會指，線圈長時間於超標準上限的溫度運作，可能令絕緣系統加速老化，影響操作，嚴重可引致「跳大掣」。

有品牌高溫警告標誌太細小 不符要求

至於標示說明，「家美Homey IP-F8」電磁爐的標籤上未印上雙重絕緣標誌，「SPT IC-2020HF」及「卓爾Summe IC-S2000K」電磁爐的發熱板上的高溫警告標誌太細小，高度不少於20毫米，不符合標準要求。另外，「SPT IC-2020HF」的說明書沒有按標準列明爐面上安全標誌的意思，更出現與產品設計不符的描述。「法國名家Famous FI-13D(FAM)」則沒有在發熱板上印有高溫表面的警告字句或標誌。

此外，「美的Midea QH2130」、「伊碼Imarflex IIH-2100G」、「卓爾Summe IC-S2000K」、「法國名家Famous FI-13D(FAM)」、「樂斯Nutzen MIC-101」、「家美Homey IP-F8」等電磁爐的說明書，亦欠一些特定警告字句，如避免讓孩童及有特別需要人士操作電器等。

「Ikea Tillreda」耗電率最低

除了安全測試，消委會亦有測試電磁爐的效能，包括待機消耗、操作效率、加熱速度、低火力控制等。消委會指，「Ikea Tillreda」在沒有任何操作下，其耗電率最低，較為省電；操作效能上，「SPT IC-2020HF」及「米家MI DCL01CM」的表現較佳，操作效率均超過82%。

加熱速度方面，「Ikea Tillreda」、「SPT IC-2020HF」、「美的Midea QH2130」、「米家MI DCL01CM」等電磁爐，都能在4分鐘內，加熱一升水，表現較佳。至於低火力控制，「SPT IC-2020HF」及「卓爾Summe IC-S2000K」能於加熱15分鐘後，仍然將油溫控制於攝氏75度以下，表現較佳。

針對測試，豐澤、美的、Kenwood、卓爾、樂斯及家美的代理商，表示已停止供應測試型號。樂信的代理商則表示，即時安排樣本作備用功率測試，發現結果符合標準，而型號亦已停產。

消委會提醒，使用電磁爐時，應經常保持爐面清潔，切勿將雜物放在爐面；而且煮食後避免立即觸摸爐面，並在用完後拔出電源，節約能源。消委會又指，「Ikea Tillreda」、「SPT IC-2020HF」、「豐澤fortress FIC16T」的總評分出眾，效能表現優良。

消委會宣傳及社區關係小組主席陳錦榮提醒，消費者需留意擺放在電磁爐的鍋具是否合適。(黃詠榆攝)

消委會宣傳及社區關係小組主席陳錦榮指，提醒，消費者需留意擺放在電磁爐的鍋具是否合適，針對家美溫升較高的樣本，若已使用約四至五小時，有機會構成安全問題。消委會總幹事黃鳳嫺表示，若消費者已購買相關產品，不用立刻扔掉，只需留意爐面或會比較熱，使用時需特別小心，「唔好俾小朋友掂到」。其又提醒，而不斷使用電磁爐亦會增加其老化程度。