【消委會】2400元櫻花牌抽油煙機得分　與售4000元品牌產品相近

消委會今日（16日）出版的新一期《選擇》月刊，公布測試市面上15款抽油煙機結果。發現，14款取得4星評分，僅得一款取得3星半；同類型賣2,400元的櫻花牌樣本，與賣4,000元的品牌產品樣本，整體表現不相伯仲。 15個樣本中，有5款的抽油煙能力較強、4款的抽蒸氣能力較好，不過也有樣本的排氣量相差逾一倍，煙囱式的樣本量得的排氣量，較整流板式、拉趟式、傳統雙風扇高。

↓↓15款抽油煙機評分↓↓

+ 11 + 10 + 9

使用方便程度評分按以下比重計算： 設計及做工：25% 照明： 20% 表面清洗：20% 功能：20% 使用說明：10% 安裝：5%

惠而浦 Whiripool AKR407 /IX平均得分最高。（惠而浦網圖片）

兩款煙囱式評分最高 最平多田牌有火警風險​

消委會測試市面上15款抽油煙機，售價連基本安裝費由2,278元至6,010元不等，7款為傳統雙風扇設計、4款為煙囱式、2款為拉趟式以及2款為整流板式。整體表現都取得3.5分（3星半）以上，當中以惠而浦 Whiripool AKR407 /IX平均得分最高，達4.39分，其次為Panasonic FV-953P取得4.26分，兩者均是煙囱式。

至於傳統雙風扇類型的多田牌Taada GR7101PS得分是15款中最低，僅得3.73分，因為使用時抽油煙機發出的躁音以及耗電較高，雖然是測樣本中最便宜（售價1,998元），但在安全測試中抽油煙機於非正常操作約20分鐘後會冒煙，或增火警風險。

多田牌Taada GR7101PS得分是15款中最低，僅得3.73分。

排氣量相差逾一倍 一款只達聲稱一半

結果又發現，15款的樣本排氣量可相差逾一倍，當中以煙囱式的Panasonic FV-953P及TGC EXCEL 710的排氣量最高，分別為每小時962及817平方米。而整流板式的富士皇Fujioh FR-FS1870V SM的排氣量每小時471平方米，表現較為遜色。同時，測試發現，煙囱式的樣本量得的排氣量較整流板式、拉趟式、傳統雙風扇高。Panasonic品牌每部售4,380元，而富士皇品牌則售更高，達5,530元。

14個樣本有列明聲稱排氣量，當中飛歌 Philco GH1206S聲稱每小時可達1,200立方米，惟消委會測試只有629立方米，只達52%，為樣本中最大差距。

傳統雙風扇櫻花Sakura SR-2883S評分雖不是最高，但性價比拍得住售4000元金雅典牌。

煙囱式抽油煙機表現較好 排氣及抽油皆出色

在一般情況下，抽油煙機的抽酒煙能力是受排氣量上升，但最終結果仍會受抽油煙機的設計所影響。測試結果顯示5款的抽油煙能力較佳：煙囱式的惠而浦 Whiripool AKR407 /IX、太平洋Pacific PR6108 – U70S；拉趟式的伊萊克斯Electrolux EFP604730S；整流板式的德國寶German Pool WRZ- 723；傳統雙風扇的金雅典Athens GH-268 IEC。

相對下，拉趟式的飛歌Philco GH1206S及傳統雙風扇的簡栢Simpa STR723D的抽油煙能力則較遜色。

另外，測試也發現煙囱式的惠而浦 Whiripool AKR407 /IX、Panasonic FV-953P，與傳統雙風扇櫻花Sakura SR-2883S及簡栢Simpa STR723DS的抽蒸氣能力同樣表現較佳。

7款在機械安全不符標準 手指能觸及扇葉

值得留意的是，雖然15款樣本全部的評分都在3.5分（3星半）以上，但7款在機械安全方面不符合標準，分別為富士皇Fujioh FR-FS1870V SM、德國寶German Pool WRZ- 723、太平洋Pacific PR6108 – U70S、櫻花Sakura SR-2883S、威士汀 White - Westinghouse WHH28DS、金章牌Zanussl ZHT900X、金雅典Athens GH-268 IEC以及多田牌Taada GR7101PS的底板、風扇罩、整流板或過濾網打開後，手指能觸及扇葉。

消委會表示，測試大４類的抽油煙機的表現大致平均，以傳統雙風扇的抽油煙機為例，售價2,390元的櫻花Sakura SR-2883S與售價3,980的金雅典Athens GH-268 IEC的表現相近，分別排氣量達578平方米及579平方米；故櫻花Sakura SR-2883S的整體分數評為4.11較金雅典Athens GH-268 IEC的3.96分更高。