大埔青年宿舍PH2今接受申請　提供78單位　最快明年3月入住

全港首幢為青年而設的香港青年宿舍PH2今（16日）接受網上申請。宿舍提供78個單位，可供80人入住，當中單人單位租金由4,248至5,831元不等。申請日期至明年1月4日下午6時正截止，成功申請者最快於明年3月入住。

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青年宿舍PH2處於大埔墟寶鄉街2號，提供78個單位，共80人可入住，設有單人、二人和三人共居單位。單人單位面積為187至232平方呎，每月租金為4,248至5,831元；二人單位面積為398平方呎，每月租金為8,670至8,711元；三人單位則享有獨立房間，共享一個客廳，每人每月租金約4,606元。

申請人必須為18至30歲香港永久性居民，於香並未持有物業，單人申請者月入不超過2.1萬元，總資產不超過36.4萬元；而二人申請者月入不得超過4.2萬，總資產不得超過72.8萬。

香港青年協會督導主任黃秀儀表示，按「青年宿舍計劃」計劃，首次租期為2年；如要續約，總租期合計不得超過5年，呼籲有興趣的合資格青年積極申請。

青協公布位於大埔的青年宿舍PH2申請詳情。（黃詠榆攝）

宿舍今起接受網上申請，截止日期為明年1月4日下午6時正，其後會進行電腦抽籤，抽出300個單人單位及10個二人單位申請，再進一步面談、提交證明文件作評審，成功申請者最快於明年3月入住。

「青年宿舍計劃」於2011-12年度施政報告首度公布，負責營運的非政府機構須把青年宿舍的租金水平，訂於不超過鄰近地區面積相若單位市值租金60%，並以自負盈虧模式運作。