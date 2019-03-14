【青年宿舍拆局】住房協分租房繼續輪公屋　政府帶頭歧視青宿仔？

青年宿舍計劃是甚麼政策？特首林鄭月娥過去兩年公布的施政綱領，在「與青年同行 共創未來」章節最後一段，清楚註明「繼續推行青年宿舍計劃，並與有興趣參與計劃的非政府機構保持密切聯絡」；而執行政策的是負責青年事務的民政事務局，青年宿舍被政府視為青年政策。 不過，青年住屋訴求多年來均被輕視，針對公屋編配的非長者單身人士配額計分制，當年正是要壓抑這股澎湃需求而應運而生的政策手段。如今現屆政府大力推動過渡性房屋政策，青年宿舍限制入住者須放棄輪候公屋，明顯已不合時宜，當局是時候要理順房屋政策不一致的問題了！

保良局李兆基青年綠洲地下多用途室模擬圖。(保良局提供)

前特首曾蔭權2011 年施政報告提出青年宿舍計劃，當年不少人已視之為政府不欲在房策為青年大開方便之門，故只在青年政策範疇處理。該政策直至梁振英2012年接任特首後，具體的申請資格及後才訂立。

停輪候公屋 稱杜絕雙重房屋福利

民政事務局局長劉江華在上屆政府及今屆政府任內，均多次重申入住宿舍者不能再輪候公屋，主要是杜絕雙重房屋福利情況。然而，民政事務局早於2013年提交立法會的文件提及青年宿舍計劃目的，「對於許多青年人來說，特別是一些負擔能力較弱而可能居住於劏房的一群，有關計劃可改善這些青年人入住宿舍期間的生活條件。雖然青年宿舍的目的並非解決年青人的長遠住屋需要，但計劃能夠提供機會讓年青人為日後發展作儲蓄。」

根據政府的解釋，青年宿舍最大功能是為受助青年儲錢，並非解決他們居住問題，可是既然無法照顧他們的長遠住屋需要，接受計劃的代價偏偏卻剝奪了青年的住屋權利，皆因宿舍始終是暫時棲身之所，公屋嚴格來說始終是較為長遠居住地方。

+ 5 + 4 + 3

組合社會房屋無要求放棄輪公屋

況且在配額及計分制下，青年在年屆18歲即入表申請公屋，也要輪候超過30年才可上樓，他們獲配青年宿舍宿位，最長亦只可住5年，這項政策根本是漠視單身青年安居問題。

香港的房屋政策以照顧家庭為優先考慮，可謂毋庸置疑，但林鄭月娥出任特首後，一反上屆政府拒推過渡性房屋政策的立場，現時透過多項計劃照顧有需要人士，當中如組合社會房屋，是准許輪候公屋3年或以上單身人士申請；房協的未補價資助出售房屋出租計劃，非長者單身住戶須輪候公屋6年或以上可申請，但兩者均無要求獲准入住者須放棄輪候公屋資格。

須知道這些過渡性房屋住戶除了可改善居住環境，他們亦能透過減輕租金負擔，在生活質素上有所改善，又或甚至也可儲蓄。

青年政策歧視、房屋政策包容

同樣提供棲身之所，同樣亦可被視為「雙重福利」，青年政策卻歧視青年的權利，反而房屋政策則可包容，豈非莫大諷刺？

民建聯立法會議員柯創盛認為，現時政府倚靠多個非政府機構興建青年宿舍，正是計劃多個項目未能在短期內完成的主要原因。他認為政府既然要照顧青年住屋需求，便應由運輸及房屋局直接統籌，避免政出多門，同時應鼓勵機構實行「組裝合成」建築法（MIC）興建宿舍大樓，令項目可提前1.5年落成。