立法會發展事務委員會支持洪水橋發展項目　將交工務小組審議

立法會發展事務委員會今日（16日）討論涉及22.4億元撥款「洪水橋／廈村新發展區」部分工程及研究的項目，多名議員關注當區居民的遷徙安置問題。最終會議通過表決，同意將項目工程及研究的建議，提交到立法會工務小組審議。

立法會發展事務委員會討論涉及22.4億元撥款的「洪水橋／廈村新發展區」部分工程及研究（資料圖片）

洪水橋發展分為三期，發展局副秘書長（規劃及地政）何珮玲指，22.4億元撥款包括首期的土地平整工程，以及第二期的工程研究，當中首期工程會用作興建安置屋邨、鄉村遷置區及電力支站等。發展局常任秘書長(規劃及地政)甯漢豪指，兩期工程會影響逾千居民，預料2024年會完成安置屋邨單位，提供約1,300戶房屋，安置受影響居民。

熱血公民議員鄭松泰表示，之前新界東北發展區未能有效安置受影響居民，有居民未能及時遷至安置屋邨，需先到其他屋邨，擔心政府訂下2024年提供安置屋邨單位的時間表過於樂觀，認為政府應提供緊急應變方案。

鄉議局主席兼經民聯議員劉業強表示，發展區內有不少棕地，部分為港口後勤工作，對經濟有貢獻，但又未必適合遷至當區的多層工廈，促當局不要忽略棕地經濟發展。

會議最終支持發展局就「洪水橋／廈村新發展區」部分工程及研究的撥款申請，建議提交至工務小組審議。另外，議會陣線議員朱凱廸亦提出議案，要求政府發展洪水橋時，要確保合法的棕地作業者，可獲安置於多層大廈和區內外的合法用地，防止被迫遷至農業用地違法經營，議案最終同樣獲通過。