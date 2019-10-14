洪福邨「開荒牛」之苦　入伙四年社區設施不足　街市賣發臭豬肉

洪福邨是洪水橋新發展區內首條公共屋邨，但由於發展區尚未動工，洪福邨已於2015年率先入伙，一眾入住的基層居民變成「開荒牛」。雖然屋邨已入伙近四年，但有調查發現，邨內居民仍有感設施不足。有團體指出，邨內至今只得一個街市，商舖數目有限，有街坊購入生果、豬肉後，竟發現已變壞及發臭。 團體指出，邨內無預留空間予社工作為服務據點，有社工只能在快餐店內與居民見面，影響居民使用恆常社區服務。

社區發展陣線指出，早前為洪福邨居民進行調查，發現有超過6成居民認為邨內無足夠社區配套及服務。（王潔恩攝）

洪福邨內有數十間食肆、超市及零售店，但未見有大型商場。社區發展陣線指出，早前向洪福邨居民調查，收集約150人意見，發現有超過6成居民認為邨內無足夠社區配套，另有近4成人認為區內物價貴，更有接近8成人認為消費選擇不足。

街市貨品曾變壞發臭

社區發展陣線社區組織幹事鄭曉汶說，雖然邨內的交通已有改善，但現時只得一個由房署擁有的屋邨街市，並外判予私人公司管理，居民缺乏消費選擇。

她指出，屋邨內的街市貨品偏貴、選擇甚少，食品亦不新鮮。過去曾有街坊投訴，在街市買菜後，生果、豬肉都變壞及發臭，故不少人寧願坐輕鐵到屯門、元朗買菜。

洪褔邨現時只得一個由房署擁有的屋邨街市，並外判予私人公司管理。（王潔恩攝）

邨內無服務據點

鄭曉汶說，他們在邨內亦無服務據點，辦公室設於天水圍，平日要乘坐輕鐵花約半小時才能到達洪福邨。她續指，由於無辦事處，當要與居民見面時，只能在快餐店等地方約見，難以隨時為居民服務。