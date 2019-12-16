【香港航空危機】機管局扣留港航7架閒置飛機　消息指拖欠停泊費

香港航空在本月初陷入「釘牌」危機，經緊急磋商後滿足注資方案，空運牌照局決定暫時不作進一步行動。然而，剛逃過一劫的港航再次爆出欠款事件。港航因欠款被機管局扣留7架飛機，機管局表示是以保障財務權益。 消息指，港航因拖欠機管局停泊費，因此該局引用條例，拘留該7架飛機。

港航因欠款被機管局扣押7架飛機。（資料圖片）

港航發言人表示，由於香港航空正進行網絡整合，故部份飛機現未有服務編排，並在機管局安排下暫時停用，但港航目前的營運仍維持正常

機管局發言人證實，機場管理局根據機管局條例第40條，扣留香港航空7架閒置的飛機，以保障財務權益。據機管局了解，被扣留的飛機最近幾個月已沒有用作載客用途。

港航發言人表示，由於香港航空正進行網絡整合，故部份飛機現未有服務編排，並在機管局安排下暫時停用，但港航目前的營運仍維持正常。

香港航空在去年開始傳出財困醜聞，今年財政狀況進一步轉差，過千名員工的月薪遭延期發放。

空運牌照局於本月2日向港航頒令兩項新附加條件，包括注資及維持或提升現金流，要求港航改善財政狀況，觸發「釘牌」危機。港航的母公司海南航空控股當晚在上海證券交易所公布，已申請40億元人民幣貸款（約44億港元）。香港航空在經緊急磋商，初步滿足注資方案，空運牌照局於本月7日宣布，決定暫時不對香港航空作進一步行動，但會繼續密切跟進港航整體營運狀況，要求港航須繼續改善其營運效率及調整長遠營運策略，需要時會按情況採取適當行動。