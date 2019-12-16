迪士尼樂園未有計劃加票價　預計聖誕訂餐入座率與去年相若

近月因反修例風波引起的社會運動持續，旅客人數大減多月未有明顯回升，本港多個旅遊景點的入場人次明顯下跌，但據知樂園暫未有調整票價的計劃。香港迪士尼樂園度假區餐飲營運總監黃慶龍表示，近年發現不少人到樂園的習慣有變，不入樂園、只到酒店享用餐飲服務，同時亦時有較多本地客到樂園的酒店用餐，因此特意在飲食設計上參考了本地客的意見。

本港多個旅遊景點的入場人次明顯下跌，但據知樂園暫未有調整票價的計劃。（迪士尼提供）

一向以來，聖誕餐飲預訂為年度的生意指標之一，黃慶龍表示，今年聖誕餐飲預訂數目及速度與去年相若，黃慶龍表示，本地客大多在聖誕節前一星期才決定是否光顧或訂購樂園的酒店餐飲，有信心今年聖誕節最終入座率能與去年相若。

他又提到，樂園銷情最好的包括雪條、爆谷、米奇窩夫等，現時出售以聖誕和星戰為主題的爆谷桶，吸引不少粉絲入園購買，此外，迪士尼探索家度假酒店的「雲龍軒」，於明年會推出全新「八和菜」。西餐方面，「芊彩餐廳」於明年一月會推出「芊彩半自助晚餐 – 廚師與食材的對話 Chef Talk」，食客可以一邊與家人分享美食，一邊與大廚對話，交流美食心得。

另外，香港迪士尼的餐飲團隊有近 2,000 人，負責樂園及三間酒店，合共 20 間餐廳，提 供美食種類多達 1,000 款。迪士尼方面又提到，不少食客於各餐廳慶祝各個記念日，過去一年，兩間提供自助餐的餐廳，一 共賣出超過 17,000 個蛋糕。