迪士尼公主亂入經典電影　《魔雪奇緣2》Elsa扮《本能》莎朗史東

迪士尼的一眾公主配上一身典雅服飾，身影優雅迷人。但要是這群迪士尼公主們離開童話世界，入錯戲棚走進其他電影中呢？外國有IG神人就將《魔雪奇緣》、《阿拉丁》、《魔髮奇緣》中的一眾公主的身影，「移植」到其他電影的經典畫面中。

憑著高超P圖技術，外國IG神人onefairyfail將一眾公主們帶離夢幻世界，走進其他電影的經典畫面中。其中《美女與野獸》的野獸王子與貝兒更走進《格雷與50道陰影》場面讓粉絲超級震撼！

《格雷與50道陰影》美女與野獸走進電影畫面。（@onefairyfail）

除了《格雷與50道陰影》，在《魔雪奇緣》再次登場的愛莎與安娜兩姐妹都在不同電影中「客串」，場面詭異得來又十分融合。

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其實迪士尼公主不僅跨界走進現實經典電影，之前就有外國IG神人Andhika Muksin活神還原公主真實生活，公主優美姿態不再，變換成現實可見的崩潰模樣！

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看來迪士尼公主平常實在太過有形象，因此大家對他們的崩壞模樣很有興趣。快點擊以上鏈結，看更多公主崩壞照吧！