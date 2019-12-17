【社福界罷工】中環集會發起罷工3日　數百人摺紙「頭盔」響應

反修例示威持續逾半年仍未平息，有社福界組織不滿港府一直未答允設立獨立調查委員會等五大訴求，今日（17日）起一連三日進行「警告式罷工」。 社福界早上10時起會於中環愛丁堡廣場舉辦三個集會，包括「黃頭盔」守護行動、五區和你哀及香港人道災難哀悼會，三個集會均獲警方發出不反對通知書。參與罷工人士下午會出發往五區，包括中環、葵芳、觀塘、沙田和尖沙咀，向市民派發用顏色紙摺成的頭盔，介紹社福界罷工活動。 截至中午，約有500 人出席愛丁堡集會。

社福界發起罷工行動，並以頭盔砌成「罷」字。（張美華攝）

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集會於上午10時在中環愛丁堡廣場舉行，宣布社福界同工今日（17日）起至周四罷工3天，促請政府回應市民半年來高呼的五大訴求。今日集會主題是「五區和你哀」，大會在台前用黃色頭盔砌出「罷」字，喻意「堅持、守護」，大會播放反修例活動片段，與會人士分成五區圍圈坐在廣場中心，並用顏色紙摺出「頭盔」，並於下午到各區派發予街坊，解釋罷工活動。

於下午1時15分，大會發起「和你哀」活動，為反修例社會事件默哀，集會人士於原地默站1分鐘。

有參與罷工集會的社工曾小姐直言社福界不是被政府用作「維穩工具」的存在，希望透過今日停止工作，向政府表達社工都有立場，同時向市民介紹社福界罷工的原因等。

曾小姐指過去與市民一樣「睇到太多唔公義嘅事」，認為作為社工應持守公義，惟她指過往落區或到前線工作時，」，受到警方不公平對待。她透露曾在屯門見有青少年被捕，惟上前打算問其姓名時，卻遭警員阻撓，並呼喝「走啊！走啊」。她指連勞福局局長羅致光亦表示「社工放工冇特權」，令她認為社工根本不能夠在前線關心、幫助青少年人，感到無力。她擔憂青少年人的基本人權都沒有，所以希望透過活動，向大眾表達「社工係為社會工作而嚟，社工都有持守嘅價值」。

社福界發起一連三日罷工。（張美華攝）

另外，以青少年工作為主的社工馮先生表示，希望透過今日參加罷工集會，因過去「有青少年人因為上街被捕，拘捕期間受過份武力對待」，希望參加集會，捍衛青少年人的福祉。馮先生續指今日集會是一個表態，強調社福界並非要代表其他行業，而是要捍衛社工的核心價值，促請政府回應社會訴求，不應再以「錄音機式」表達政府想法。

社工：見證青少年「唔相信任何人」

馮先生透露，過去見證青少年「唔相信任何人」，也有青少年人會因為怕其他人知道其立場，而影響對自己的看法，甚或有青少年人在家庭亦出現不少衝突，以致他們都難以表達自己的感受和想法。

批傾斜於地產商及商家，完全冇理會年青人利益

基督教香港信義會社會服務部工會有逾40人到場參與集會，其中服務青少年人的社工尹小姐透露，機構支持今次罷工活動，惟各中心均需要留有足夠人手維持服務。

尹小姐認為香港政府資源分配不均，傾斜於地產商及商家，「但就完全冇理會年青人利益」，覺得現時年青人向上流動機會低，所以希望透過今日參與活動，向政府施壓，促請政府必須要聆聽社會民意，亦想表達「五大訴求，缺一不可」的信息。

社福界罷工三日，將舉行不同主題的集會，包括首日的「五區和你哀」、「香港人道災難哀悼會」；第二日的探訪不同社福單位及街訪港人對罷工的看法；以及第三日的「香港人權法案請願遊行」、「『堅持才看見希望』行動展望集會」等。