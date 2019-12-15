【12.15集會】社福界號召本周罷工　數百人出席造勢大會

反修例風波持續半年，社會局勢仍未平息，社福界人士發起於本周二至四（17至19日）罷工，促當局回應民間「五大訴求」。業界今日（15日）先於中環舉行造勢集會，籲同工屆時一起罷工，罷工委員會發言人表示，集會有約500人出席；發言人透露已組織40個工會及不同的關注組，預計約有2,000名社福界同工參加罷工，惟實際人數仍在收集當中。 警方表示，集會最高峰時有360人出席。

稱社福界​有二千人響應罷工

集會於下午3時在中環愛丁堡廣場舉行，主題是呼籲社福界同工參與本周二至四的罷工，促請政府回應市民半年來高呼的五大訴求。與會人士站在一幅寫上「社福界 罷」的黑布前，高呼「社福罷，一起罷」、「五大訴求，缺一不可」等口號，又即席書寫聖誕卡予在示威中被捕的「手足」。

社福界罷工委員會發言人曾紀南表示，集會約有500人參加，現時已組織40個工會及不同的關注組，預計約有2,000名社福界同工參加下周的罷工，委員會仍在收集實際人數。

曾紀南預期，罷工會對社福界運作有影響，但強調一早已通知機構管理層，希望他們能安排配套措施，維持最基本人手。至於會否有升級行動，曾紀南稱要視乎政府回應，若政府不回應的話，有可能增加罷工日數，甚至發展至無限期罷工。

罷工或影響正常運作 邵家臻反問：甚麼是正常？

有社福界人士輪候上台發言，其中立法會社福界議員邵家臻表示，這次的罷工活動令他想起2014年社福界醞釀罷工支持佔領運動，又形容罷工不是簡單的事，是嚴肅的決定，或會影響服務的正常運作，但他反問「甚麼是正常？」他認為罷工是不合作運動，同樣是文化更新的機會。

社會工作者總工會理事陳虹秀認為，罷工是一個連結不同人士的手段，社福界罷工不容易，但相信一個有良知的香港人，不會想社會未來的年輕人為香港前途犧牲。她補充，三天的罷工均有意義，首天是要進行哀悼，包括哀悼日常生活被破壞，同時有不少人受傷。她強調社福界希望與大家一同連結，支援身旁的朋友及社區大小事。

社福界的罷工料為期三日，於下周二至周四舉行，罷工委員會形容是「警告式罷工」，三日內將舉行不同主題的集會，包括首日的「五區和你哀」、「香港人道災難哀悼會」；第二日的探訪不同社福單位及街訪港人對罷工的看法；以及第三日的「香港人權法案請願遊行」、「『堅持才看見希望』行動展望集會」等。發起人稱，倘政府不作回應或再有升級行動。