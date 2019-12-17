公屋住戶數達77.9萬　房署調查：18%考慮買新居屋　購綠置居者減

房委會公布2019年公營房屋住戶綜合統計調查結果，現時有77.9萬公屋住戶，平均住戶人數為2.7人。房委會在調查中又發現，有18%住戶會考慮購買新居屋單位，較前年同項調查增3個百分點，依此推算，高達14萬個公屋戶有意購買新居屋，需求殷切。不過，有意購買綠置居的公屋戶比率，則由去年的18%減至今年的16%，反映綠置居與新居屋相比之下，前者吸引力漸減。

據房屋署最新統計，現時公屋住戶有77.9萬個，較去年76.1萬增加2.45%。而公屋住戶平均住戶人數，則為2.7人。至於領取綜援的住戶比例則持續下跌，最新數據是15%住戶有成員領取綜援。至於居屋平均住戶人數，則是3.1人，與前年調查相同。

房委會調查揭示，數以十萬計公戶住戶有意購買新居屋。(資料圖片)

推算14萬公屋戶欲購新居屋

政府近年擴大綠置居計劃，並以增建居屋為目標，公營房屋政策向置業為主導靠岸。值得注意是，調查發現有18%住戶有意購買新居屋，較前一年的15%增加個3百分點，若以最新住戶數目推算，即有約14萬個公屋住戶有意成為居屋業主，需求不細。

相反，今年調查揭示只得16%公屋住戶有意購買綠置居單位，較前一年調查跌2個百分點，此消彼長反映綠置居的吸引力漸不及新居屋。至於居屋業主方面，只有1%業主在未來一年有意出售居所。