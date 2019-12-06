房委會拍板通過　轄下169個停車場明年凍租一年

房委會轄下共有169個停車場，共提供逾3萬個泊車位。房委會今日（6日）表示，停車場將在明年維持現有收費。

房委會表示，轄下的停車場將在明年維持現有收費。（資料圖片）

截至今年9月底，房委會轄下169個停車場，合共提供約31,600個泊車位。房委會指出，商業樓宇小組委員會昨日（5日）通過，轄下停車場收費明年將凍租一年。

延緩停車場收費檢討

房委會發言人表示，雖然根據市場數據進行的研究發現，今年上半年同類停車場的收費約有8%平均增幅，但認為有關數據未能反映自6月以來，困難的經濟環境所帶來的影響。

為審慎起見，房委會商業樓宇小組委員會認為應延緩明年停車場收費的檢討，並維持現行收費一年。

已展開明年泊車位編配工作

房委會轄下停車場私家車泊車位的月租收費，會按照停車場租用率分為三個層級，提供不同的折扣優惠。房委會說，會根據今年8月至10月所錄得的租用率，釐定各停車場明年收費的所屬層級，故部分停車場的私家車泊車位月租收費折扣優惠，或會因此而有所調整。

發言人又指，他們已展開明年泊車位的編配工作，並會通知個別停車場使用者完成簽署一年暫准證的有關手續及已獲通過的有關收費。

房委會委員：「只凍不減」感失望

立法會房屋事務委員會主席、房委會委員柯創盛對房委會「只凍不減」表示失望。他說，房委會早前已為轄下商場及工廈的租戶提供半年租金寬減50%的紓困措施，但停車場的租戶卻「無得減」，令人感到厚此薄彼，加上部分停車場租戶從事運輸物流行業，故認為凍結租金並無顧及「搵食車」司機所處的困境。

他認為，除了凍租外，房委會應按其他商業設施的做法，為停車場租戶提供半年租金減半的寬減，與租戶共渡時艱。