【聖誕市道】Sales連續3個月僅領底薪 　 工會甚至接零星欠薪求助

一年一度聖誕節將至，本是消費旺季，但社會衝突持續，有售貨員坦言對今年不抱期望。售貨員琳琳透露，由8月至今，連續三個月只取得底薪7,500元，有同事更因「跑唔足數」被解僱，無奈道「做唔到條數咪逼你走，呢個世界嘅老細點會體諒你？」 百貨、商業僱員總會會務總幹事林志忠指，暫未收到前線員工被裁個案，但坦言自11月起，開始收到零星勞資糾紛的個案求助，「有公司拖糧半年，牽涉十幾人，相信金額多達百多萬」。勞工處表示，今年首11個月涉工資糾紛的申索聲請及勞資糾紛，與去年同期相若，政府一直密切監察經濟情況及其對勞動市場的影響。

根據統計處最新發布的數字，9月至11月的失業率升至3.2%，上升主要見於零售業，到達4.8%，為三年以來的高位。另外，零售管理協會本月初公布一項調查結果，自6月開始，整體有97%公司錄得虧損， 協會主席謝邱安儀當時預計，未來半年零售業可能出現裁員潮，有5,600名零售業員工會被裁員，7,000間店舖會倒閉，直言是有紀錄以來最差。

多區商場開始湧現吉鋪。（資料圖片／黃金棋攝）

月入兩萬 下跌至僅7,500元

售貨員琳琳在沙田區商埸工作，主要銷售保健品，以往一向月入約兩萬元。但她認為，受反修例風波影響，除不時需提早關門外，更導致整體市道低迷，「試過一星期也開不到一張單，保健品唔係必需品，冇錢咪唔買，停一停，甚至可以轉食第二個牌子。」由8月起，她連續三個月更只取得底薪7,500元。她透露，有同事因「跑唔夠數」相繼被解僱，「做唔到條數咪逼你走，呢個世界嘅老細點會體諒你？」

原是零售旺季的聖誕節將至，惟琳琳坦言對今年不抱期望。（黃詠榆攝）

「做唔到條數咪逼你走，呢個世界嘅老細點會體諒你？」 售貨員琳琳

生意額比起去年同期至少跌一半

相比起港島區，雖然沙田非示威「重災區」，但亦不時發生警民衝突，「商場得返一成人流，街坊行吓都唔會買嘢」。她說，不少相熟的內地客不敢來港，會事前在微信向她「探路」，「你哋今日開唔開呀？」「香港現在安全嗎？」，相信公司生意額比起去年同期至少跌一半。原是零售旺季的聖誕節將至，但現實環境令琳琳對今年不抱期望。

在過去半年，沙田區屢次發生警民衝突，當中新城市廣場為重災區。（資料圖片）

工會：自11月起收零星勞資糾紛個案求助

百貨、商業僱員總會會務總幹事林志忠指，業界預料聖誕銷情會稍微好轉，但基於社會氣氛，「唔會好大期望」。他指，暫時未收到前線員工被裁的個案，但現時不會加聘人手、或縮短兼職員工的工作時數。惟其提到，自11月起，開始收到零星勞資糾紛的個案求助，「有公司拖糧半年，牽涉十幾人，相信金額多達百多萬」。對於未來零售業的前境，他認為並不樂觀，「普遍港人購物慾低，加上遊客數字減少，要令兩者恢復對香港嘅信心需要一段時間」。

百貨、商業僱員總會會務總幹事林志忠（中）指，業界基於社會氣氛，對聖誕銷情「唔會好大期望」。（資料圖片）圖

勞工處：首11個月工資糾紛數字相若



勞工處表示，在今年1月至11月期間，共處理4,049宗涉及工資糾紛的申索聲請及勞資糾紛，與去年同期的4,057宗相若。勞工處表示，政府一直密切監察香港經濟情況及其對勞動市場帶來的影響，並採取多管齊下的策略，致力為失業人士，尤其是有特別就業困難的求職人士，提供切合其需要的就業支援，以今年7月至11月為例，接獲超過52萬個來自私人機構的職位空缺，並舉辦了10場大型招聘會、280場行業性招聘會，以及407場地區為本的招聘會。