零售服務業失業率創三年新高　過去一年破欠基金申請近3000宗

政府昨日公布最新失業率為3.2%，勞工及福利局局長羅致光指，9至11月失業率最高的五個行業為裝修、餐飲、零售、建造工程及貨運。他亦提及零售、住宿及膳食服務業失業率升至5.2%，是三年以來新高。 而在過去12個月，破產欠薪保障基金每月接獲的申請由142宗至539宗不等，申請數目合共為2,992宗，而建造業申請個案最多，有1,158宗，其次為餐飲業，有716宗。

勞工及福利局局長羅致光指，零售、住宿及膳食服務業失業率升至5.2%，是三年以來高位。（資料圖片）

政府昨日公布今年9月至11月失業率為3.2%，勞工及福利局局長羅致光今日（18日）在立法會會議中指，9至11月失業率最高的五個行業為裝修業（7%）、餐飲業（6.2%）、零售業（4.8%）、建造工程業（4.4%）、貨運業（3.7%）。而本地社會事件對零售、住宿及膳食服務業造成沉重打擊，該些行業的失業率由今年第二季的3.9%，顯著上升至9至11月的5.2%，是三年來的新高。

羅致光又指，過去12個月，破產欠薪保障基金每月接獲的申請由142宗至539宗不等，一年間收到共2,992宗申請，最多的五個行業為建造（1,158宗）、餐飲（716宗）、零售（233宗），進出口貿易（220宗）、其他個人服務活動（80宗）。

羅致光亦提及，今年第三季住宿服務業業務收益下跌19.1%；零售業則下降17.5%；膳食服務業下跌11.7%。而本港旅遊業亦受到嚴重衝擊，旅遊及會展服務業今年第三季業務收益大幅下跌27.8%，錄得自沙士以來最大按年跌幅。同時，受外圍經濟因素影響，進出口貿易業今年第三季下跌8%，批發業則下跌12.2%。

9至11月零售、住宿及膳食服務業失業率升至5.2%。（資料圖片）

羅致光亦指，在今年1月至11月，勞工處處理的勞資糾紛及申索聲請中最多個案的首五個行業為建造、住宿和膳食服務、其他服務活動、進出口貿易及批發零售、家務工作等。

立法會議員陳凱欣、街工梁耀忠等追問羅致光針對失業率上升有何進一步針對性的措施，羅致光僅稱政府曾推出多項紓緩措施，亦指會考慮和研究不同組織所提出的意見。梁耀忠直言，羅致光「所有意見都有考慮，答咗等於無答」 ，並追問羅致光需要多少時間考慮建議，羅致光則回應指：「如果我係唔考慮，我就會話畀大家聽我係唔考慮，如果個問題係會考慮，我哋就會研究去探討。」