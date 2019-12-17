近三成打工仔加班無補水　工會批政府工時指引滯後　籲統一銀行假

工聯會屬會香港製造業總工會一項調查發現，28.7%受訪者未有任何「加班補水」，而在假期方面，65.4%受訪者指只能放取12天「勞工假」。52%公司並存12天「勞工假」及17天「銀行假」兩種假期制度。 而政府早前計劃於今年第一季至明年上半年逐步推出11個行業的工時指引，惟至今仍未推出，香港製造業總工會批評政府編制工時指引工作落後於計劃，又指工時指引不能取代立法標準工時。

香港製造業總工會認為工時指引絕對不能取代立法標準工時。（香港製造業總工會提供）

香港製造業總工會於今年10月中至11月，以電子問卷成功訪問了635名會員，以了解會員對於香港假期制度及立法標準工時的意見。

調查發現，28.7%受訪者加班後沒有任何補償。75%受訪者認為僱員加班有補水實屬合理，89.2%受訪者贊成立法加班補水。而在假期方面，65.4%受訪者指只能放取12天「勞工假」。52%公司並存12天「勞工假」及17天「銀行假」兩種假期制度。

香港製造業總工會一項調查顯示，28.7%受訪者工作加班後沒有任何補償。（香港製造業總工會提供）

身兼香港製造業總工會總幹事的工聯會立法會議員何啟明指，加班補水是必然定律。而政府已決定擱置標時立法，改在勞工處勞資協商促進科下的11個行業三方小組（物業管理、印刷、零售、酒店及旅遊、建造、水泥及混凝土、飲食、物流、戲院、清潔業、安老院舍業）編制工時指引，並計劃於今年第一季至明年上半年逐步推出11份行業性工時指引。

香港製造業總工會不反對政府編制工時指引，但認為工時指引不能取代立法標準工時。工會指出，編制工時指引的工作早已大大落後於政府的計劃。勞工處至今仍未推出任何一份行業性工時指引，工會認為政府需要重新啟動標準工時立法程序。