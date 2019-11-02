批施政報告中小企措施離地　六旬製造業者：李嘉誠基金仲好！

反修例運動蔓延至今近五月，不小地方小店生意大受影響。特首林鄭月娥早前發表施政報告，當中提出一系列幫助中小企的措施。同時間，李嘉誠基金會又宣布批出10億元應急錢為中小企解困。從事製造業的陳生批評政府政策「離地」，「啲小店就嚟執喇，仲點樣對外推廣品牌？申請李嘉誠基金仲好啦！」 攝影：余睿菁

陳生說，他自七月開始，便再沒有回內地，「因為呢場運動，唔返大陸了。」

修例一過 製造業首當其衝

「我唔妥呢個政府好耐！」陳生氣憤地說，然後一宗宗數着他對這個政府的不滿；「例如高鐵，（為駐內地口岸人員提供）一百蚊一個飯盒，一日一千個，點計？仲有沙中線，你（政府）話得就得，將標準降低，就話合格？」他說，九七時的標準，是要求100%，工程就做到120%，現在已經不能同日而語，「你睇下青馬大橋，再睇下港珠澳大橋，啲石亂曬龍，竟然話係特登擺！」

今年2月13日，政府宣布修訂《逃犯條例》，當時社會雖有反對聲音，但並未引起巨大迴響。而需經常往返中港兩地的陳生，心中已經響起警號。他從事製造業，工廠設在內地，有緊密的經濟往來，他認為《逃犯條例》修訂一通過，他們這批從事製造業的人便會首當其衝。

陳生走上示威前線︳目的是要保護同樣苫在前線的年輕人，「萬一佢哋真係被捕，我可以問佢哋拎名、緊急聯絡人電話，搵律師去救佢哋。」

走上前線 「保護年輕人」

6月9日，席捲全港的反修例運動拉開序幕，年輕人冒着被捕風險，走在示威前線。「其實條條例同年輕人冇關係㗎，係對我呢啲要返大陸做嘢的製造業影響大啫。」陳生說，他不忍，便跟着社工，走進衝突現場。「我不是在前線抗爭，是想幫年輕人，照顧他們、保護他們，希望他們在適當時間撤退。」

可是更多的時候，他只能目睹一個又一個年輕人被捕。他感受最深的一次，是在金鐘太古廣場外，一群警察突然從一旁衝出來，許多前線示威者走避不及被捕，陳生與同行的人被趕上行人路，「好唔舒服，只可以企喺度看着他們被捕，我諗，如果我警覺性高啲就好，如果我喺前面擋一擋就好……但我當時乜都做唔到。」他很內疚。

參與示威為陳生帶來不少後遺症，「成日會睇手機，瞓得三、四個鐘，依加會逼自己唔好再睇新聞。」

示威對製造業衝擊有限

不論是警方還是特首林鄭月娥，都把種種清場及拘捕行為，稱為「止暴制亂」，認為6月以來的示威動蕩已經「嚴重損害香港經濟」。陳生反駁，「經濟變差唔係因為示威者。」他以製造業為例，「香港的示威對製造業衝擊其實好有限，反而中美貿易戰影響更大。」他認為，在製造業寒冬之時，港府強行修例，是雪上加霜。

「亂的源頭在政府！」陳生怒言。一年前，他有朋友在太子地鐵站口開了一間台式飲品店，但近月港鐵經常提早暫停服務，以致其店舖生意每況愈下。

前線的經歷令陳生明白到，要盡量避免與警察正面衝突，「因為公權力喺佢哋度，你邊有得拗？佢打你係合法，你打佢係襲警。」

中小企措施「太離地」

上月，林鄭月娥發布《施政報告》，提出一系列針對中小企的措施，當中包括分別向「發展品牌、升級轉型及拓展內銷市場的專項基金」（「BUD專項基金」）和「中小企業市場推廣基金」注資20億元及10億元。其中「BUD專項基金」的內地計劃和自貿協定計劃下每家企業的資助上限將分別倍增至200萬元。

陳生對以上措施不以為然，「現在真正經營困難的，是一些小店，他們只是賣賣魚蛋、臭豆腐、台式飲品、酒吧，他們需要的是政府幫補一下租金、水電及薪金，但林鄭的中小企措施針對一帶一路、推廣品牌，距離太遠、太離地。啲小店就嚟執喇，仲點樣對外推廣品牌？申請李嘉誠基金仲好啦！」

李嘉誠基金會早前宣布捐款10元的「應急錢」，為受最近社會事件打擊的中小企解燃眉之急。第一期「應急錢」計劃先動用2億元支援飲食業，合資格的中小型食肆每間可獲6萬元「應急錢」，款項預期於11月底前發放。只要申請者符合中小企定義，僱用少於50人，持有效商業登記及飲食業牌照（普通食肆 / 小食食肆 / 燒味及鹵味店）便可申請。 詳情瀏覽李嘉誠基金會網址：https://www.lksf.org/li-ka-shing-foundation-creates-hk1-billion-crunch-time-fundfirst-phase-to-supportfb-industry/?lang=hk。

陳生認為，最終只有真普選才能解決香港困局，「有普選，起碼有得揀，香港人有得選擇，即係可以監督、問責，佢做得唔好，下次可以唔再選佢。」

「林鄭是最差的特首！」

「香港人要的其實很簡單，我們只想香港能依照我們的方式、思考去運作，唔過分吖！」陳生說，「林鄭是咁多屆特首中最差的一個！她傷害了三代人，我一代、年輕一代，及年輕人的下一代。話佢哋係暴徒，根本就自欺欺人，大家都知道個先係真正的暴徒。」

反修例運動蔓延近五個月，出路在哪裡？陳生答得直接：「林鄭不要再添煩添亂！」他續說，「現在的情況是崎型的，大家都知，這一定不是一條出路。」而政府要安頓一切，只能回應五大訴求，「起碼成立獨立調查委員會。」