11月失業率升0.1個百分點至3.2%　餐飲業失業率6.2%八年最高

反對修訂《逃犯條例》示威超過半年。政府統計處今（17日）發表最新勞動人口統計數字，本港9月至11月期間，失業率為3.2%，較8月至10月的3.1%，上升0.1個百分點。就業不足率在該兩段期間則保持不變，維持於1.2%的水平。勞工及福利局局長羅致光表示，餐飲服務活動業的失業率更上升至6.2%，是超過八年來的最高水平。

截至11月最新失業率升至3.2%。圖為11月中環「和你lunch」示威。（資料圖片 / 鄭子峰攝）

統計處數據顯示，本港9月至11月期間的失業率為3.2%，較8月至10月的數字上升0.1個百分點，就業不足率則維持1.2%。失業人數維持125,400人，就業不足人數則由45,900人上升至46,900人，增加約1,000人。與去期比較，9月至11月期間失業率及就業不足率的上升均主要見於零售業。

餐飲服務活動業的失業率更上升至6.2%，創八年新高。（資料圖片）

羅致光表示，經濟情況繼續惡化，令勞工市場進一步放緩，失業率上升0.1個百分點至3.2%，就業不足率則維持於1.2%。總就業人數的按年跌幅進一步擴大。他指，受到本地社會事件嚴重打擊，與消費及旅遊相關行業，即零售、住宿及膳食服務業合計的失業率進一步上升至5.2%，是三年以來的高位。其中，餐飲服務活動業的失業率更上升至6.2%，是超過八年來的最高水平。其他多個行業的失業率亦錄得上升。

羅致光表示，政府會密切留意勞工市場的發展。（資料圖片）

他表示，勞工處會透過優化「展翅青見計劃」，協助青年人投入就業市場。優化措施包括增加「就業‧起動」的名額及向參與的非政府機構發放的資助；調升發放予學員的工作實習訓練津貼金額；以及積極搜羅在職培訓空缺，並與僱主合作舉辦主題式招聘日。



在大型招聘會方面，勞工處將於2020年1月3日在上水保榮路體育館舉行「北區招聘及培訓博覽2020」，屆時有超過60個僱主參與，提供大量來自不同行業的職位空缺。