廉署控信銀國際前經理、找換公司董事　涉收受非法佣金逾100萬

廉政公署今日（17日）落案起訴一名信銀國際前經理及一名找換公司董事，控告二人涉嫌串謀收取非法佣金逾100萬元，以轉介該銀行的客戶予該找換公司以匯款逾8,300萬元人民幣。被告將於本周四（19日）在東區裁判法院答辯。

廉政公署今日（17日）落案起訴一名銀行前經理及一名找換公司董事，告二人涉嫌串謀收取非法佣金逾100萬元。（資料圖片）

被告張玲珠（45歲）及被告龐翠葵（57歲）同被控一項串謀使代理人接受利益罪名，違反《防止賄賂條例》第9（1）（a）條及《刑事罪行條例》第159A條。案發時，張玲珠為信銀國際禮頓道分行經理，該銀行有向其客戶提供收費的匯款服務。龐翠葵則是景緻貿易董事兼總經理，該公司以商業名稱景緻找換，提供貨幣找換和匯款服務。根據內地外匯管制，每人每年不可透過銀行系統，由內地匯出多於五萬美元，或同等幣值金額到香港。

控罪指，二人涉嫌於2016年4月7日至9月2日期間，一同串謀使張玲珠在無合法權限或合理辯解下，接受數筆金錢的佣金，作為轉介信銀國際的客戶到景緻貿易，把款項從內地匯入該些客戶指定的香港銀行帳戶的誘因或報酬。

據悉六名信銀國際的公司或個人客戶獲轉介予景緻貿易，涉案的多筆匯款共逾8千3百萬元人民幣，而涉及的非法佣金共逾100萬港元。