廉署起訴高聲清潔公司董事　涉賄賂五萬元

廉政公署今日（3日）落案起訴62歲高聲清潔公司唯一董事兼股東孫華聲，他涉嫌以約5萬元賄賂一間物業管理公司2名僱員，以換取對方就其公司向北角3幢住宅大廈提供的服務予以寬鬆監督，違反《防止賄賂條例》第9(1)(b)條及《刑事罪行條例》第159A條，被告已獲廉署准予保釋，並將於星期四（5日）在東區裁判法院答辯。

62歲被告孫華聲為高聲清潔有限公司（高聲）唯一董事兼股東，他被控一項串謀使代理人接受利益罪名，違反《防止賄賂條例》第9(1)(b)條及《刑事罪行條例》第159A條。（資料圖片）

62歲被告孫華聲為高聲清潔有限公司（高聲）唯一董事兼股東，他被控一項串謀使代理人接受利益罪名，違反《防止賄賂條例》第9(1)(b)條及《刑事罪行條例》第159A條。

案情指，被告孫華聲於案發時為高聲的唯一董事兼股東。高聲於2015年7月獲金都洋樓、銀都洋樓及海都洋樓的業主立案法團（法團）聘用，為該3幢位於北角的相鄰大廈提供為期兩年的清潔服務，高聲的表現受該法團委聘的物業管理公司監督。

控罪指被告涉嫌於2015年7月1日至2017年10月31日期間，與該物業管理公司2名僱員一同串謀，使該2名人士無合法權限或合理辯解下從被告接受多筆金錢，作為對高聲所提供的服務予以寬鬆監督的誘因或報酬，涉案的多筆金錢總額據報約達5萬元，被告已獲廉署准予保釋，以待星期四在東區裁判法院應訊。