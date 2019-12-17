禁查選民名冊案　記協指傳媒多次揭發不當情況　資料有其公開必要

警察員佐級協會指警員被「起底」，指選民登記冊載有姓名及住址，擔心成了資料來源，故以私隱為由，要求覆核是否應讓人公開查閱，相關聆訊今（17日）續，代表記協律師作陳詞時指，傳媒及公眾的角色在維持選舉公正性上也很重要，過往在選舉中出現的不當行為，大多由公眾及傳媒揭發，批評申請方提出將選民姓名及住址分開兩表的做法，根本無法令傳媒得以從中找出不妥再進行調查，更枉論進行後續的調查。

申請人為警察員佐級協會，以及一名匿名為「AA 」的申請人。答辯人為選舉管理委員會、總選舉事務主任及選舉事務處，而香港記者協會則被列為利害關係方。

傳媒有制約及平衡社會作用

記協的律師陳詞指，雖然申請方稱選管會及廉署會調查選舉中的不當行為，即使記者無法查冊進行調查，影響亦不大，但記協反駁，第四權的制約及平衡對社會也非常重要，一個發展成熟的社會應要容許傳媒及公眾有機會調查不當的行為。

再者，由於選管會資源未必足夠應付全部的調查行動，為了維護選舉的公正性，傳媒及公眾的角色也很重要，只有靠政府、傳媒及公眾合力，才能確保選舉透明、公正。

多次揭發種票及一屋多姓

記協亦指出，過往在選舉中出現的不當行為，大多由公眾及傳媒揭發，公眾比較容易留意到自己大廈中有否出現「種票」、「一屋多姓」等情況，從而作出相關的投訴。

記協又舉出《明報》於2015年調查有選民「被搬屋」的報道為例，記者是從查閱選民登記冊中發現不妥，因而再作跟進調查。而在「一屋七姓13票」的報道中，記者也是收到「報料」，查閱選民登記冊後，才能進行後續跟進。

登記冊只披露必要資料

記協直指，申請方提出將選民姓名及住址分開兩表的做法，根本無法令傳媒得以從中找出不妥再進行調查，更枉論透過土地查冊或公司查冊作出跟進。

記協續指，選民登記冊所披露的，只限於必要的資料，而選管會早前已將決定不再披露選民的性別及身份證號碼。記協認為，若市民要參與社會生活，必定要放棄部份的私隱權，正如選民親身到票站投票已等同放棄了部份私隱權，因為其他人會知道其選民身份。

法官聽罷三方陳詞後，決定押後裁決。

案件編號：HCAL3042/2019