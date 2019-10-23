【逃犯條例】法庭禁公眾查選民名冊　記協：憂傳媒無法監察

警察員佐級協會稱近月有多名警員及其家人被「起底」，早前入審高等法院禁止選管會發布或讓公眾及候選人查閱載有選民姓名及地址的選舉登記冊敗訴，惟昨日（22日）並上訴得直。香港記者協會今日（23日）發聲明指，過去「種票」由查冊發現，憂慮臨時禁制令可能導致傳媒無法作出監察，影響選舉公平及其透明度。

記協指，過去不少「種票」及可疑選民的個案均是傳媒透過翻查登記冊揭露。（資料圖片 / 陳焯煇攝）

警察員佐級協會早前指因反修訂《逃犯條例》示威開始以來，多名警員及其家人的個人資料遭「起底」，故入稟要求禁選管會發布，或讓公眾及候選人查閱載有選民姓名及地址的選舉登記冊。高等法院上周拒就此頒臨時禁制令，協會不服提上訴，至昨日（22日）上訴得直。香港記者協會今日（23日）就事件發聲明，憂慮臨時禁制令可能導致傳媒無法作出監察，影響選舉公平及其透明度。

法例禁止將登記冊作其他用途 傳媒不會隨意披露資料

記協雖然尊重法庭裁決，惟過去不少「種票」及可疑選民的個案均是傳媒透過翻查登記冊揭露，而臨時禁制令可能導致傳媒無法作出監察，影響選舉公平及其透明度。聲明指出，公眾過往只要到選舉事務處指定辦事處填寫表格及登記身分證，便可進行公眾查冊，翻查選民登記冊內的選民中英文姓名及地址，而法例也列明將登記冊資料用於選舉以外的用途即屬違法，重申傳媒一般只會就選舉相關的報道翻查登記冊，不會隨意披露選民的個人資科。