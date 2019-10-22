【逃犯條例】警察員佐級協會得直 　法庭禁公眾查完整選民名冊　

警察員佐級協會稱近月有多名警員及其家人被「起底」，有些更受到滋擾，擔心有人用選民登記冊以找警員資料，因而要求法庭頒臨時禁制令，禁止選舉管理委員會等讓公眾及候選人查閱選民姓名及地址等資料。高院法官上周拒絕其申請。協會本周初提出上訴，認為候選人可以改為用網上平台助選，惟政府代表卻認為公開資料有助促進選舉的公平性，且未見有人用名冊作「起底」之用。上訴庭今(22日裁員佐級協會上訴得直，選管會不得讓公眾查閱同時戴有選民姓名及住址的登記冊，但仍可向已「入閘」的區議會候選人提供其選區的登記冊，有關臨時禁制令延至本案有裁決為止。

警方關注警務人員被起底情況，曾指有個人資料被張貼於網上或公眾地方。（資料圖片／警方Facebook專頁截圖）

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申請人為警察員佐級協會，答辯人為選舉管理委員會、總選舉事務主任及選舉事務處。

上訴庭指「起底」情況令人震驚

負責處理今次上訴的上訴庭副庭長林文瀚以及署理首席法官潘兆初審理在判詞指，證據顯示針對警員及其家人的「起底」行為令人震驚，他們的個人資料在網上廣泛流傳，同時亦伴隨著不少辱罵性、威脅性的言語，有些更是針對其年幼子女，有關「起底」行為嚴重侵犯個人私隱。法官強調，法治社會不容「起底」行為，「起底」使部分被針對的公眾噤聲，亦阻他們自由表達意見。若任由「起底」行為延續，將會影響公眾對法治的信心，分化香港社會。

法官又指，本案並非首個針對禁止「起底」行為的申請，法庭早前亦就記者被「起底」頒下臨時禁制令。法官認為無論被「起底」受害者是誰，也應受到法庭的保護，尤其是在受害者牽涉幼童的情況。

「起底」成武器增名冊濫用風險

法官謂，選管會現已將選民登記冊發放予6個政黨及26個市民，而另有30名市民曾查閱選民登記冊。雖然現時尚未有證據顯示有人濫用登記冊資料將警員「起底」，但有不少人以「起底」作為武器，讓公眾查閱選民登記冊會增加濫用資料「起底」的風險，亦會令情況變得普遍。

公開名冊或加劇警員受針對情況

法官續指，正如申請方提到，現時「起底」人士多半無法得知警員的確實地址，但選民登記冊卻可以補充有關資料。法官認為查冊會進一步令針對警員及家人的「起底」更加嚴重。若住址中其中一人被認出是警員，其他同址的人也會遭「起底」。

次登記冊資料發給候選人或政黨

法官又稱，法庭認同必須保障即將舉行的區議會選舉公正地進行，而基於公平原則，獲提名的候選人應可獲其選區的登記冊資料，若獲發登記冊資料的候選人或政黨將資料用於「起底」，將會觸犯法例，或會需要承受政治後果。

短暫未能查閱不影響公平性

對於政府方所指，公眾查閱可助監察「種票」等選舉舞弊行為，法官認為選管會並非只依賴公眾監察去找出舞弊行為，候選人、政黨、其支持者等也會對非常小心監察有關行為，即使令公眾在一段短時間無法進行監察，也不影響選舉整體的公正性。反而若登記冊資料被用以「起底」，或會製造「寒蟬效應」，阻選民行使投票權，影響選舉的公正。

申請人指公開資料對警員構成危險

申請人上訴時指，網上愈來愈來針對警員、其配偶及子女的「起底」行動，並以此為政治武器，情況對他們的安危構成實際風險，尤其會牽涉到年幼、無辜孩子的安危，望法庭頒下禁制令，以阻選民登記冊被濫用作「起底」。申請人又指，選民應可在不受干擾的情況下投票，雖然申請人同意選舉要維持公平、公開，但法庭也要平衡私隱考量、以及公開有關資料對警員構成的風險。

公開資料對舞弊起阻嚇作用

政府的代表則反駁，讓公眾查閱選民登記資料有助促進選舉的公開性、透明度及公平性，亦有助對「種票」等選舉舞弊情況施以阻嚇、監察作用。又指現時沒有證據顯示有人使用選民登記冊資料「起底」，而且若現時才禁止查閱的話，對尚未收到選民登記冊的候選人並不公平。再者，若拒讓公眾查冊，那麼其他公開資料的查冊制度也會受到影響。

案件編號：CACV489/2019