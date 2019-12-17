【12.15集會】社福界晚上集會回顧反修例半年　逾百人出席

反修例風波持續超過半年，社福界今日（17日）舉行一連三日罷工集會，晚上7時在中環愛丁堡廣場舉辦「香港人道災難哀悼會」，回顧這場運動經歷，現場有逾百名市民出席。有退休社工上台發言時表示，雖然體老力弱，但半年以來堅持參與遊行集會，全力支持前線的年輕人，同時對抗「無良政權」。

社福界今日起舉行一連三日罷工集會，繼早上造勢集會及各區默站活動後，晚上7時在中環愛丁堡廣場舉辦「香港人道災難哀悼會」。

大會先播放剪輯的新聞短片，回顧8.31太子站、理大衝突等事件，亦有播放預先錄製的前線示威者訪問。有27歲示威者在訪問中說，參與反修例運動，是因為「唔想香港變成大陸」，故走上街頭抗爭，爭取人權、民主及自由。他稱抗爭令他失去工作、時間及身心健康，但他一直堅持下去，因為知道若不站出來，香港人就會被政權欺壓，「猶如家畜無分別 。」

中大學生吳傲雪發言時指，稱仍收到來電滋擾。（李澤彤攝）

中大學生吳傲雪稱仍收到來電滋擾

其後大會邀請社工、遭受警方性暴力的中大學生吳傲雪等上台發言。屬於銀髮族的退休社工「老麥 」在台上發言表示，因反修例事件，經常參與集會遊行。他稱雖然體老力弱，但眼見社會發生不公義，年輕人走上前線抗爭，爭取自由奮鬥，但卻被警方以不平等的武力對待，故作為長者亦有必要站出來以示支持，對他們不離不棄。他認為，未來社會尚會面對不仁道的事，眾人要團結及好好合作，以不同方式對抗無良政府。

中大學生吳傲雪發言時指，在反修例運動中，感謝政權團結港人，創造黃色經濟圈，「令大家分辨真正愛護自己的人」，互相關心對方。她表示，公開遭受警方性暴力的經歷後，至今仍收到不明來電滋擾。她在台上公開喜訊，表示明年將會結婚，笑言運動將兩人「connect」，亦令她相信總會有真正愛你的人。

大會安排社工及中學生等發言。（胡家欣攝）

社福界罷工持續三日，明日會探訪社福機構及街訪港人對罷工的看法；第三日為「香港人權法案請願遊行」、「『堅持才看見希望』行動展望集會」等。