【社福界罷工】社總「五區和你哀」集會　參加者默哀、摺紙頭盔

至下午一時許，觀塘駿業街遊樂場有數十人聚集，不少人寫便條。（鄧詠中攝）

今日（17日）下午一時許，香港社會工作者總工會發起「五區和你哀」行動，分別於中環愛丁堡廣場、觀塘駿業街遊樂場、尖沙咀鐘樓、沙田百步梯及葵芳新都會廣場對出進行。當中，中環愛丁堡廣場，已獲警方批出全日不反對通知書，其餘四個地點亦已獲發不反對通知書。至於集會內容為「五區默站、散落社區、讓集會人士寫下『失去』再帶走『堅持』和『守護』」。

西班牙旅客首參與香港集會

至下午約一時，觀塘駿業街遊樂場有數十人聚集，不少人寫心意便條，其間在場人士默哀三分鐘。有在場社工表示，邀請參加者於碎布上，寫上個人感受，並取走黃色紙摺頭盔，並呼籲大家共同面對傷痛。「我們都是團結一致，因為我們有着同樣感受，祝你們一切順利！」來自西班牙巴塞羅那的Marim表示，他來港是為了工作，今日首次參與香港集會。他表示，曾參與巴塞的示威活動，而巴塞警方曾以暴力對抗示威者。

至於沙田百步梯外，約20名身穿黑衫的人士到場，部分人坐在地面及摺紙頭盔。至下午約1時半，參加者進入新城市廣場中庭繼續集會，商場內不少市民寫心意卡。

觀塘駿業街遊樂場情況：

+ 6 + 5 + 4

沙田百步梯情況：