【許仕仁出獄．直擊】涉貪身陷囹圄5年出獄　一言不發登車離開

轟動全港一時的「新地貪污案」主角、前政務司司長許仕仁，於上任前後收取新鴻基地產高層提供利益案，於2014年12月底被裁定三罪罪成，判囚7年半。據了解，按《監獄規則》在獄中行為良好，獲減刑三分之一後，今日（18日）刑滿出獄，身陷囹圄五年。 約早上9時15分，許仕仁離開赤柱監獄，未有回應記者提問，直接登上一部私家車離開。

▼許仕仁出獄▼

+ 3 + 2

【09:17】許仕仁走出監獄後，在多人陪同下直接登上一輛黑色七人車，對記者的所有提問都未有回應，包括如何評價曾指「好打得」的特首林鄭月娥的表現。

【09:15】許仕仁坐高爾夫球車由懲教人署送到出監獄外。許仕仁身穿一套黑色西裝，內搭一件寶藍色的毛衣及淺藍色襯衫，他雖然滿頭白髮，體形較前瘦，但其精神不錯。

【07:45】現場已有逾20名記者，等候許仕仁出獄。

▼許仕仁入獄前情況▼

+ 7 + 6 + 5

前政務司司長許仕仁與新鴻基地產前高層郭炳江及陳鉅源，聯同港交所前高級副總裁關雄生，在2014年12月因串謀藉公職作出不當行為罪成，被判入獄5年至7年6月不等。其中許仕仁被裁定「藉公職作出不當行為」、一項「串謀藉公職作出不當行為」及一項「串謀向公職人員提供利益」三罪罪成，判囚7年半，終在今日刑滿出獄。

「肥龍」揮霍包小三 「橋王」負債無橋要破產

在審案過程，爆出不少驚人內幕。案件由一封送到廉署的匿名告密信掀起序幕，案情指許仕仁上任及卸任政務司長前後，從新地前聯席主席郭炳江、郭炳聯，經新地前執董陳鉅源及港交所前高級副總裁關雄生，收取850萬元及1,118萬元款項等。

人稱「肥龍」的許仕仁，於2007年卸任司長時，其支出更超過公職收入7倍。當年審訊期間，揭露其奢華生活，包括曾在港島香格里拉大酒店的法國餐廳Petrus，豪花21萬港元食一餐飯、以15萬港元入住英國倫敦頂級酒店The Dorchester；養馬費用開支巨大，5年間的養馬開支已達330萬元。他亦自認曾於數年內花費200多萬元買唱片，花約700至800萬元於紅酒收藏，更曾向「上海小三」沈莉娜饋贈約850萬港元。案件發生後，財務機構追債，他因負債超過5,700萬元而遭頒令破產。

許仕仁半生官途被公認為「橋王」，官拜政府第二把交椅，2017年終極上訴失敗，終審法院判詞提到他身陷「黃金枷鎖」，其大紫荊勳章亦被政府刊憲褫奪。