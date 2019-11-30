【許仕仁案】許仕仁料12月18日刑滿出獄　行為良好減刑後共囚五年

前政務司司長許仕仁於上任前後收取新鴻基地產高層提供利益案，於2014年12月底被判囚7年半，據了解，按《監獄規則》在獄中行為良好，獲減刑三分之一後，料可於下月18日刑滿出獄。曾轟動全港的高官貪污案，終審法院於2017年6月下達49頁判詞一錘定音，判詞提到所謂損害公眾，便是公職人員將自己身陷「黃金枷鎖」，另外三名罪成被告包括郭炳江、關雄生、陳鉅源，早前已服刑完畢。郭炳江與許仕仁在終極敗訴後被政府褫奪勳章。許仕仁為該案最後一位重獲自由身。

前政務司司長許仕仁因新地貪污案，被褫奪大紫荊勳章。圖為2017年6月14日，終極上訴判決敗訴。（資料圖片 / 余俊亮攝）

該案被稱為世紀涉貪案，前政務司司長許仕仁是香港回歸以來，首位高官貪污罪成。案情指，許仕仁2005年上任政務司司長前及2007年卸任司長一職後，從時任新地聯席主席郭炳江、郭炳聯，經新地前執董陳鉅源及港交所前高級副總裁關雄生，收取850萬元及1,118萬元款項等利益，及獲免租金租住禮頓山豪宅等利益。最後只有郭炳聯脫罪，續掌管新地。

聆訊揭露許仕仁生活奢華，包括自認曾數年內花費200多萬元買唱片，紅酒收藏亦花約700至800萬元。許仕仁曾向「上海小三」沈莉娜饋贈約850萬港元，購入上海千平方呎物業及奧迪跑車，並豪贈手袋、手錶等名貴禮物，紅顏知己的出現成為城中熱話。許仕仁於2013年被頒令破產後，會計師樓數次公開拍賣其私人珍藏。

案件於2014年5月於高等法院開審，被告（左起）為許仕仁、郭炳江、陳鉅源、關雄生。（資料圖片）

法官麥機智宣讀判刑時，形容許仕仁「備受尊崇」、「才智出眾」等，對香港貢獻良多本應名留青史，若非本案會是近年最優秀政務司司長之一，卻因貪心、遭欲望蒙蔽，違背職責，淪得悲劇下場。這宗由本港政商界權力核心交織的貪污案，終審法院於2017年6月下達49頁判詞一錘定音，維持四人原判，判詞提到所謂損害公眾，便是公職人員將自己身陷「黃金枷鎖」，阻止其自由行動的能力，以致公職人員無法以無懼精神作出真誠服務，獨立性徹底被削弱。

許仕仁外，其他三人已刑滿重獲自由，包括郭炳江於今年3月出獄。判囚5年的港交所前高級副總裁關雄生，因在獄中行為良好，獲扣減三分一刑期而早於去年4月中出獄；被判囚6年的原新地執行董事陳鉅源因血癌病情惡化，獲特赦提早兩個月重獲自由，於去年10月出獄。