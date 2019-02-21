【金管局換帥】人稱「許仕仁契仔」　曾蔭權一系近全退出權力圈

政府今日（21日）宣布，金管局總裁陳德霖至今年9月任滿後退休。陳德霖出身政務主任，除了在「金融沙皇」任志剛手下幾年不能「升正」，可算仕途亨通，升職尤如「搭直升機」，尤其曾蔭權主政香港那七年，更是逐步攀上權力高層。 政界一直流傳，陳德霖與前政務司司長許仕仁稔熟，素有「肥龍契仔」外號，隨着陳於10月退休卸任，離開掌管本港金融銀行體系的金管局，曾蔭權一系幾近完全退離政治權力圈子。

陳德霖於金管局任內，早於1998年亞洲金融風暴「打大鱷」時，便與時任財政司司長曾蔭權（左）、財經事務局局長許仕仁（右）合作。（資料圖片）

陳德霖於中文大學社會學系畢業，其後擔任政務主任，是加入政務官行列的最早一批中文大學畢業生。他與前任總裁任志剛背景相似，兩人同為政務主任，亦於任內主力金融事項，早於1993年金管局成立時，便轉當助理總裁，並於3年後，以42歲之齡晉升為副總裁，成為明日之星。

他於金管局任內，早於1998年亞洲金融風暴「打大鱷」時，便與時任財政司司長曾蔭權、財經事務局局長許仕仁合作，被稱為「許仕仁契仔」、「肥龍契仔」，在權力圈內根基深厚。惟當年有指時任金管局總裁任志剛退休無期，陳遂「繞道」前進，於2005年離開金管局，「半隻腳」踏入政途。

曾蔭權可算是陳德霖仕途上的恩人。2005年，曾蔭權以政務司司長接替「腳痛下台」的董建華，攀上特首寶座，並於2007年順利連任，權傾香江。就在這個歷史轉折時候，陳德霖兩度為曾蔭權擔任競選辦主任等要職，成為禮賓府主人的幕僚。雖然2005年特首選舉落幕後，陳轉投渣打銀行再返商界，但其與政界的關係沒有斬斷，曾蔭權兩年後連任，原特首辦主任曾俊華改任財政司司長，陳德霖以大熱姿態接任特首辦主任一職，與曾蔭權再續前緣，擔任「大內總管」，躋身權力核心圈子；2009年獲曾蔭權委任出掌金管局，終圓當年未竟之夢。

陳德霖大半生在財金界打滾，而他在政界的人脈亦相當深厚，成為他平步青雲的重要資本，最終成功執掌金管局。（資料圖片）

一朝天子一朝臣，2012年梁振英接替曾蔭權入主港府，陳德霖一如其他「曾系人馬」，開始傳出可能被換消息。2014年，他屆滿5年任期，當時一度流傳梁振英有意由行政會議成員、時任金融發展局主席史美倫取而代之，惟史於同年3月表態支持陳德霖續任，換人傳聞才告一段落。事隔5年，陳德霖終於「平安降落」，以年屆65歲退休卸任。

兩年多前的特首選舉，與曾蔭權等關係密切的陳德霖，一度被傳考慮參選特首，傳聞最終沒有成真，但某程度反映了其政治背景不輕。

一名資深政界人士說，隨着陳德霖離開金管局、許仕仁入獄、加上曾俊華和唐英年失落特首寶座，任志剛又退休多時，今日曾蔭權一系幾乎已全淡出本港權力圈，政治能量消磨殆盡。