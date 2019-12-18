入境處料聖誕、元旦逾千萬人次出入境　周六陸路出境高峰期

聖誕節及元旦假期在即，入境處預計將有將1,065萬人次（包括香港居民及訪客）經各管制站進出香港，當中約75%旅客，即約803萬人次，會經各陸路邊境管制站進出香港。 入境處料周六（21日）及26日（星期四）分別為陸路出境及入境較繁忙日子，將連同警務處、海關和港鐵公司在羅湖管制站成立聯合指揮中心，密切留意管制站運作及人流情況。

入境處預料，本月21日（星期六）為陸路出境高峰期。（資料圖片）

今年聖誕節及元旦假期期間，即本周末起至下月1日，入境處預計陸路出境及入境高峰期，分別是周六（21日）及26日（星期四），分別有43.3萬及45.5萬人次出入境。

預計羅湖管制站約有267萬人次進出香港，即每日平均約22.3萬人次；至於落馬洲支線及深圳灣管制站，分別預計每日平均約有13.6萬及10.6萬人次出入境。



入境處呼籲旅客在過關前往內地時，應緊記帶備身分證明文件及前往內地的有效旅行證件。香港居民出門前應檢查回鄉卡的有效日期，而香港非永久性居民則須帶同其有效的智能身份證及簽證身份書或旅行證件過關。



至於因遺失或補領身份證而獲發申請香港身份證收據的市民，或未滿11歲而已領有香港身份證的兒童，他們應同時帶備有效的旅行證件或回港證過關。



現時入境處已在各管制站裝設有700多條e-道。持有電子往來港澳通行證的合資格內地旅客，在首次使用電子通行證或在更換新的電子通行證後第一次抵港時，需使用傳統櫃位並在成功辦理入境及登記手續後，方可使用旅客e-道服務。