港人港珠澳大橋出境遭公安拘捕後失聯　入境處：駐粵辦正跟進事件

有傳媒報道，一名港人上周五（13日）乘坐金巴經港珠澳大橋前往澳門，在東人工島被內地公安扣查，至今失聯超過30小時。入境處證實，接獲一名港人經港珠澳大橋前往澳門期間懷疑失聯的求助個案，正透過駐粵辦跟進事件，並按當事人家屬的意願提供適切的意見及協助。 保安局未有回應是否收到通報，只稱如有港人求助，特區政府會按現行機制處理，惟政府不會亦不宜干預其他司法管轄區的執法行動。據悉，當局至今未能聯絡當事人。

澳門20周年，下周將舉辦慶回歸活動，珠海市公安局曾發通告，稱本月10日至22日在大橋東人工島設立安全檢查站。（資料圖片）

失蹤男子的兒子接受《有線新聞》訪問時表示，父親在人工島遭扣查後失去聯絡，最後一個留言稱於內地水域的大橋東人工島、由內地公安所增設的檢查站被拘捕。該男子曾到澳門報案，惟當局指沒有陳父出入境紀錄，他亦有到青衣警署報案，惟署方人員稱在境外事件，建議向公安報案。

入境處今日（15日）證實，接獲一名港人經港珠澳大橋前往澳門期間懷疑失聯的求助個案，並已透過香港特別行政區政府駐粵經濟貿易辦事處駐粵辦跟進事件，並按當事人家屬的意願提供適切的意見及協助。入境處表示，會繼續與當事人家屬及駐粵辦保持緊密聯繫，跟進事件及提供可行協助。

失蹤男子的兒子接受《有線新聞》訪問時表示，父親在人工島遭扣查後失去聯絡，最後一個留言稱於內地水域的大橋東人工島、由內地公安所增設的檢查站被拘捕。（有線電視截圖）

警方今日凌晨亦表示，青衣警署周六接獲一名男子報案，指其父親於13日下午經港珠澳大橋前往澳門後失去聯絡，警方解釋處理方法，包括列作「失蹤人口」，報案人其後表示會自行了解情況，要求警方備案。

《香港01》向保安局查詢，局方未有回應是否收到通報，只重申現行相互通報機制，內地及香港特區會就雙方居民就兩類個案作出通報，一是被採取刑事強制措施或提出刑事檢控的情況，二是非正常死亡的個案。發言人稱，如有港人提出求助，特區政府會按現行機制處理，但稱政府不會亦不宜干預其他司法管轄區的執法行動。

國家主席習近平本周三（18日）至五（20日）將到澳門出席回歸20周年活動，廣東及澳門均加強保安。珠海市公安局上周二（10日）起至12月22日，在大嶼山以西的內地水域港珠澳大橋東人工島，設立安全檢查站，對所有途經大橋前往珠海及澳門方向的車輛及人員進行安全檢查。