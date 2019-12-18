【逃犯條例】羅智光：公務員被捕須法庭審判無罪方可復職

反修例示威持續六個月仍未平息，至今超過6000人被捕，當中包括公務員。對於公務員被捕後及接受調查期間須停職，公務員事務局局長羅智光今日（18日）出席立法會會議時，被問及倘拒絕保釋、成功「踢保」能否復職。他回應指，公務員是否決定保釋，不代表警方不會調查，重申被捕的公務員須經過紀律程序，以及法定審判確定指控不成立方可復職。

公務員事務局局長羅智光今日出席立法會會議時表示，被捕公務員數字仍在核實中，強調被捕人數僅是「18萬公務員中極少數」。（資料圖片）

熱血公民立法會議員鄭松泰今日於立法會上口頭質詢，自今年6月至今公務員在公眾活動中的被捕數字，以及停職安排會否違反無罪推定的普通法原則。

公務員事務局局長羅智光表示，公務員被捕數字仍在核實中，強調被捕人數「佔18萬公務員的極少數」，整體而言公務員均堅守法治、盡忠職守，希望公眾不要因極少數的公務員及負面事件，而抹殺18萬公務員一直辛勤工作的實幹。

人民力量立法會議員陳志全問及，倘被捕的公務員成功「踢保」能否復職。羅智光表示，即使拒絕保釋不代表警方不調查。（資料圖片）

對於公務員被捕後須停職，羅智光則指停職不代表紀律處分或假定有罪，僅是基於公眾利益以及繼續留任職務或令公眾存有反應及觀感，暫時不適合履行職務，故他強調，停職與無罪推定原則並無抵觸，當局不會預先判定涉事人有罪，亦不會損害假定無罪情況涉事人獲公正審訊的權利。而被捕公務員倘最終未有定罪，當局會補償停職時扣減的薪金。

人民力量陳志全質疑警方濫暴，至今拘捕超過6000人，且遲遲未有起訴，問及被捕公務員倘拒絕保釋成功「踢保」能否復職。羅智光表示，必須經過法律程序及法定審判確定指控不成立才能復職。陳志全再追問，倘警方久未提控、亦未有安排被捕者上庭，被捕人透過「踢保」，當局會如何安排。羅智光未有按情況回答，僅重申「保唔保釋、不等於警方不調查」。

羅智光又回應有立法會議員形容「警方濫暴」的說法，指應該要對警察「公道點」，不能抹殺警隊止暴制亂的工作，且他們多月以來的工作十分嚴峻，且執行職務亦疲於奔命，倘對警方有投訴，可按既定程序跟進。