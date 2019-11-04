羅智光：公務員表達意見須確守政治中立　對公務員違法零容忍

立法會公務員及資助機構員工事務委員會今早（4日）舉行會議，多名議員關注公務員中立的政策。民主黨林卓廷質疑當局對警察及其他公職人員採取雙重標準，民建聯蔣麗芸及葛珮帆則建議政府研究立法禁止侮辱公職人員。 公務員事務局局長羅智光表示，對公務員違法零容忍，強調公務員在不同場合表達意見時，都要確保其言論不會令人覺得有損公務員守則中的政治中立及不偏不倚原則。

民主黨林卓廷表示，委員會應盡快討論公務員政治中立這項政策。 （資料圖片／張浩維攝）

民主黨林卓廷表示，公務員事務局對公務員採取兩套不同的標準，一套是對警隊的標準，另一套是警隊以外的標準。他指出，警務人員在工餘時間發表意見時，使用很多帶有強烈政治色彩、歧視和仇恨的言辭，但局方卻沒有懲處，亦沒有喝止有關行為。相反，公務員參與和平集會卻遭到紀律調查和處分，他促請政府盡快釐清當局對公務員政治中立的演繹，是否以雙重標準處理不同公務員隊伍表達政見和參與政治權利的自由。

民建聯蔣麗芸表示，公務員政治中立很重要，指出公務員和資助機構的員工都是出公帑，近期卻有醫護人員在醫院有政治表態，甚至發表對警察有偏見的言論，早兩日亦發生消防和警察的衝突，市民對此感到不安，認為政府應該有清楚的表態，以研究立法禁止侮辱公職人員。

林卓廷不贊成討論立法禁止侮辱公職人員，認為只會令繃緊的社會形勢惡化，猶如火上加油。

新民黨葉劉淑儀表示，現時紀律部隊猶如一盤散沙，包括有消防員及警員執勤時爭執，亦有創新辦員工搞連儂牆。

民建聯蔣麗芸認為，政府應研究立法禁止侮辱公職人員。（資料圖片／盧翊銘攝）

公務員事務局局長羅智光表示，不論是紀律部隊或是文職同事，過去數個月面對艱難的社會情況，都緊守崗位應對，除了警隊同事站在最前線，承受着無比壓力去維持社會秩序，其他政府部門同事亦在嚴峻的挑戰下，繼續竭力服務市民。他稱，公務員必須保持政治中立，不受其政治信念影響，在表達意見時，要確保有關意見不會引致對其職務有利益衝突，或令人覺得有損不偏不倚和政治中立的原則。

對於有傳消防處副處長梁偉雄以「曱甴」形容「暴徒」，羅智光稱不評論個別事件，僅說早前已發信提醒公務員堅守政治中立及崗位。此外，日前有消防員不滿消防車被警方的催淚彈射中，與警員發生爭執，羅智光表示，部門之間若有溝通問題，部門管理層須即時處理，又指兩個部門當晚已發新聞稿，指已溝通及理解對方工作。