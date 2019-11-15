【逃犯條例】羅智光：公務員違法零容忍　如被捕將着令停職

反修例風波期間，有不少公務員參與集會，亦有公務員在衝突期間被捕。 公務員事務局局長羅智光今日（15日）向公務員發信，表示對公務員違法零容忍。

要求公務員不要參與非法活動

信件題為《群策群力應對危機》，強調政府對公務員違法是零容忍，要求公務員切勿參與任何非法活動和行動，包括非法示威集會。另外《禁蒙面法》已經生效，羅智光亦表示公務員有責任清楚了解並遵守規例。

對於有個別公務員涉嫌參與非法的公眾活動被捕，公務員事務局極為關注，重申對違法公務員絕不姑息。如公務員參與違法活動被捕後，仍能如常回到崗位繼續行使其公職的權力及職能，社會亦難以接受。就此，當該人員正受研訊，基於公眾利益，有關公務員會被着令停職。

在今日政府跨部門記者會，羅智光拒絕回應被捕公務員人數或所屬職級，只稱公務員在被捕後及進行調查期間已要停職，他又對個別公務員被捕感遺憾，稱政府要保護公眾利益，不能讓被捕者如常返回崗位、履行原來工作，重申作為公務員要堅持法治。

羅智光要求公務員切勿參與非法活動和行動。（資料圖片）

若干犯刑事罪行 必會採取紀律行動

信件表示，公務員被裁定干犯刑事罪行，除了要受到法律制裁之外，政府也必定按既定機制對他們採取紀律行動，絕不姑息縱容。

羅智光又感謝盡忠職守的同事，政府亦以體諒的態度處理同事因交通問題而未能及時返回工作崗位的情況 。

至於早前有消防員與警員出現爭執，羅智光表示最近曾有不同部門前線同事之間在執行任務時出現不協調的事件，羅智光留意到相關部門已經立刻發表聯合聲明，作出澄清並重申雙方繼續互相支持和合作。羅智光也提醒公務員必須迅速回應及澄清任何失實謠傳，或者涉及部門人員間的誤會，以正視廳，避免事件被放大及渲染，造成猜疑，影響士氣。