【澳門回歸20年】治安警察局去信船公司　禁社民連成員登船入境

國家主席習近平今日（18日）起一連3日訪問澳門，出席澳門回歸20周年慶祝活動。社民連約10多名成員今日中午，於上環港澳碼頭外示威，隨後梁國雄、黃浩銘及陳皓桓即場購票，打算前往澳門，三人成功入閘後，突獲船公司職員告知，澳門治安警察局已去信船公司和直升機公司，禁止他們登船進入澳門，指他們會破壞回歸慶典活動。 社民連三人最終無法登船，需要折返，梁國雄不滿指澳門當局限制其人身自由，又狠斥「習近平無面見人。」

社民連成員最終無法入境澳門。（歐嘉樂攝）

治安警點名 禁社民連五人入境

據治安警察局信件顯示，情報指梁國雄、黃浩銘、曾建成、古思堯、陳皓桓及吳文遠五位社民連成員，「計劃前往澳門，對回歸二十周年慶典活動進行破壞，澳門警方將堅決禁止有關人士進入澳門作出不法行為」。

警察局同時去信多間船務及直升機公司，包括信德中旅船務管理有限公司、珠江船務有限公司，以及空中快線直升機有限公司，要求配合行動，否則將需承擔法律責任。

澳門治安警察局去信船公司，拒絕社民連成員入境。（歐嘉樂攝）

社民連的成員手持「毋忘六四、血腥鎮壓，五大訴求、奮鬥到底」橫額抗議，又手持習近平和林鄭月娥頭像的道具。

示威期間後三人等候登船期間，突有一頭戴鴨舌帽男子衝前並搶去他們手中的頭像道具，並迅速逃離信德商場，黃浩銘及兩名便衣警察尾隨追截，終成功制服及拘捕該男子，期間男子一度欲搶警棍不果。警方同時亦檢走大頭像道具作為證物，未有交還給社民連。

社民連示威期間，一名男子搶去道具，最終遭便衣警員制服拘捕。（歐嘉樂攝）

澳門回歸慶典在即，當局嚴陣以待，多間本港傳媒記者亦相繼被拒入境，當中不乏持有澳門官方發出的採訪證。