習近平發文強調區域經濟　東北地區具重要戰略地位

近年來中國經濟取得舉世矚目的成就，中共高層對中國經濟充滿信心的同時，也在為經濟增速進一步上行殫精竭慮。

《求是》雜誌將發表中共中央總書記、中國國家主席、中央軍委主席習近平的重要文章《推動形成優勢互補高質量發展的區域經濟佈局》。

文章強調，要根據各地區的條件，走合理分工、優化發展的路子，落實主體功能區戰略，完善空間治理，形成優勢互補、高質量發展的區域經濟佈局。文章指出，新形勢下促進區域協調發展，總的思路是：按照客觀經濟規律調整完善區域政策體系，發揮各地區比較優勢，促進各類要素合理流動和高效集聚，增強創新發展動力，加快構建高質量發展的動力系統，增強中心城市和城市群等經濟發展優勢區域的經濟和人口承載能力，增強其他地區在保障糧食安全、生態安全、邊疆安全等方面的功能，形成優勢互補、高質量發展的區域經濟佈局。

文章強調，要從多方面健全區域協調發展新機制，抓緊實施促進區域協調發展的有關政策措施，形成全國統一開放、競爭有序的商品和要素市場，儘快實現養老保險全國統籌，改革土地管理制度，完善能源消費雙控制度，全面建立生態補償制度，完善財政轉移支付制度。

中國東北地區近年來經濟增速較慢。圖為吉林省長春市第一汽車製造廠歷史文化街區紀念碑及建築。（VCG）

以新策略推動東北地區全面振興

文章指出，東北地區的戰略地位十分重要，要有新的戰略性舉措，推動東北地區實現全面振興。要有效整合資源，主動調整經濟結構，形成新的均衡發展的產業結構，加快國有企業改革，打造對外開放新前沿，加快轉變政府職能，弘揚優秀企業家精神，加強對領導幹部的正向激勵，樹立鮮明用人導向，推動東北全方位振興。

12月2日新華社發表的文章《東北經濟正在發生十個新變化》指出，在經濟領域，十個積極信號折射出中國東北這片沃土的旺盛活力與巨大潛力，經濟開始恢復性增長、產業結構邁向多點支撐、民營企業不再「跑龍套」、投資正過山海關、改善營商環境有效果、改革主動性大大增強、國企改革力度持續加大、開放意識強了、「朋友圈」大了、發展方式由「粗」轉「精」、解放思想奮起直追。