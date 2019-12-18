保安局指6至11月警方OT開支為9.5億元　每月1.1萬人領取

反修例示威由6月發生至今，警方的執法行動備受關注。立法會資訊科技界議員莫乃光向保安局就警方的執法行動、人手安排以及偵查工作提出質詢，要求交代喬裝警、加班情況等。 保安局以書面回覆，以為免影響警方行動效能，故不會披露行動的具體細節；在過去的6月至11月，警務處每月約有11,000人領取紀律部隊逾時工作津貼，相關開支為9.5億元。

保安局回覆立法會指，在過去的6月至11月，警員領取紀律部隊逾時工作津貼開支為9.5億元。（資料圖片 / 羅君豪攝）

立法會資訊科技界議員莫乃光向保安局就警方的執法行動、人手安排以及偵查工作提出質詢，要求交代喬裝警、加班情況等，包括要求保安局列出行動的人數，拘捕人數，以及目的等。

保安局以書面回覆指，警方會按行動需要安排警務人員擔當不同的角色,打擊違法及作出拘捕，行動與一般打擊毒品、黑社會活動及其他嚴重罪案如綁票勒索等的執法行動相類似。因此，警方不會不會披露行動的具體細節，以免影響警方的行動效能。局方強調，警方是以維護法紀為執法的目標;警員在行動期間,都必須依法，不會挑起事端。

警員加班方面，保安局稱，警員的逾時工作安排受到《公務員事務規例》、《公務員事務局通告第18/2000號》及警隊內部的有關規定嚴格管制。局方重申，警員的逾時工只會在無可避免情況下進行，在2019至20年度，警務處獲撥款約202億元作運作開支，用以支付警務處的薪金、津貼和其他運作開支。在過去的6月至11月，警務處平均有約11,000人每月領取紀律部隊逾時工作津貼，相關開支總共約為9.5億元。