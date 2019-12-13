警務處半年領9.5億OT津貼　民主派感震驚　麥美娟：多勞多得

立法會財務委員會今天（13日）召開會議，審議2019-20年度公務員薪酬調整，民主派要求將警隊加薪獨立審議。保安局今天向財委會提供文件，首次披露警隊超時工作的開支。資料顯示，在過去半年（6月至11月），警務處平均每月領取紀律部隊逾時工作津貼的人員數目約11,000人，相關開支總共約為9.5億元，平均每人獲發8.6萬元「OT津貼」。 民主派立法會議員區諾軒對9.5億元開支感震驚，工聯會麥美娟則指警隊工作「好辛苦」，警員常常超時工作，認為警員應多勞多得。

區諾軒（資料圖片／羅國輝攝）

區諾軒對保安局公布的數字感到震驚，指社會不能接受，他斥警察現時部分行動完全沒有必要，例如在立法會外站崗，質疑警員是否有必要逾時工作。區諾軒又認為，現時撥款機制，猶如無限額地為警員加班費使用撥款，揚言用盡方法阻止反對。

林卓廷：用盡方法阻止撥款

民主黨立法會議員林卓廷則指，警隊在過去六個月涉及無數宗「濫用暴力、職權及警黑勾結」的事件，嚴重侵害香港市民人權甚至人生安全，惟現在反過來要求市民以公帑支付警隊「超時補水」，認為市民絕不接受。

林卓廷表示，民主派議員均不會同意「超時補水」，民主派會用盡一切方法阻止政府無限額地為警員加班費使用撥款。

麥美娟：警隊工作「好辛苦」 多勞多得

保衛香港運動今天到立法會請願，支持警隊加薪，麥美娟、民建聯葛珮帆和黃定光到立法會外接信。麥美娟表示，公務員加薪有既定制度，不能某人對某部門的感受或表現作掛勾，又指若因不滿某部門而要求傳召官員到財委會，「咁可能好多部門都要傳召」，包括電台、創新辦。

麥美娟則指警隊工作「好辛苦」，警員常常超時工作，認為警員應多勞多得，她批評有議員以此作為話題，強調她將會為警員和公務員爭取合理權益。