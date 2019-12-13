【立法會】財委會激辯警員加薪　警務處半年共領9.5億元OT津貼

立法會財務委員會今天（13日）召開會議，審議2019-20年度公務員薪酬調整，民主派要求將警隊加薪獨立審議。民主派今天動議要求警務處處長鄧炳強到立法會列席，回應議員質詢，並交代警隊超時工作情況。 保安局今天向財委會提供文件，首次披露警隊超時工作的開支。資料顯示，在過去半年（6月至11月），警務處平均每月領取紀律部隊逾時工作津貼的人員數目約11,000人，相關開支總共約為9.5億元，平均每人獲發8.6萬元「OT津貼」。

羅智光指，公務員每年薪酬調整不會考慮部門表現。（資料圖片/高仲明攝）

平均每名警員領取8.6萬津貼

根據保安局向立法會財委會提交的追加文件，在2019至2020年度，警務處在分目000（運作開支）下獲撥款約202億元，用以支付警務處的薪金、津貼和其他運作開支。在過去半年（6月至11月），警務處平均每月領取紀律部隊逾時工作津貼的人員數目約11,000人，相關開支總共約為9.5億元。民主派在會議上動議，要求以財委會名義邀請警務處處長鄧炳強列席財委會，交代警隊超時工作津貼的事宜，包括計算方法。熱血公民鄭松泰指出，通過公務員加薪後，OT津貼將會更大，立法會需知道警務處如何計算和換算警員「OT津貼」。

人民力量陳志全支持以財委會名義要求警務處處長鄧炳強列席財委會，指過往財委會就基本工程儲備基金項目，亦會邀請個別部門官員到立法會交代。民主黨主席胡志偉亦贊成動議，指根據民意調查，逾半香港市民予警隊0分，認為要求鄧炳強到財委會解畫有需要。

民建聯葛珮帆反對動議，斥泛民針對警隊，指公務員加薪是根據機制，又指警員OT便要獲發津貼，又指警隊士氣在維持治安上非常重要。葛的黨友周浩鼎則斥反對派諉過於人，動議「擺明搞警隊」

公務員事務局局長羅智光出席會議時指，是次撥款只涉及公務員薪級表調整，部門和職系的表現並非調整公務員薪酬的考慮因素，認為無須其他局或部門出席財委會解說。羅智光又指，如果議員對部門表現有意見，有很多其他渠道可跟進，如個別人員表現有偏差，有其他機制可跟進，又指很多公務員團體早前向財委會發信，強烈要求財委會盡快通過加薪。

警務處平均每月領取紀律部隊逾時工作津貼的人員數目約11,000人，相關開支總共約為9.5億元。（鄭松泰facebook）

立會區會聯署促獨立審議警隊加薪 公務員事務局：看不到理據

民主派24名立法會議員、390名現任和候任區議員、1名即將卸任區議員發起聯署信，要求分拆警隊加薪獨立審議。

公務員事務局回覆指，根據既定的年度公務員薪酬調整機制，行政長官會同行政會議每年在決定公務員的薪酬調整時，是以整體公務員的考慮為依歸，相關的六項因素包括薪酬趨勢淨指標，又指考慮因素不包括任何關乎個別部門或職係人員表現的考慮。

公務員事務局又指，看不到任何理據偏雖既定機制，將警務人員的薪酬調整從2019-20年度公務員薪酬調整的財委會文件中分拆處理，認為若議員如對個別公務員職係人員的表現有意見，可透過既定的渠道反映及跟進。