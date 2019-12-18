【九巴奪命車禍】涉事車長入職10多年　事發時駕駛今日最後一轉車

粉嶺公路發生嚴重意外，一輛路線978號九巴疑撞向樹，導致巴上層嚴重損毀，事件暫造成至少5人死亡及30多名乘客受傷。 據了解，涉事九巴車長經已入職10多年，擁有豐富駕駛經驗。而該名九巴車長今早約7時上班，涉事意外路線為下午約3時由灣仔北總站往上水華明方向，屬該車長今日執行職務的最後一轉車。

部分巴士外殼掛在涉事樹木上。（黃廸雯攝）

九巴表示，今日下午約4時，一輛978路線巴士在粉嶺公路往上水方向，近寶石湖路迴旋處發生交通意外。根據初步消息指，有多名巴士乘客受傷送院治理，有乘客不幸身亡。九巴十分關注事件，已派職員到現場及醫院了解情況及慰問傷者，並會配合警方調查意外原因。九巴對此交通意外非常難過，並對傷者及死者家屬致深切哀悼與慰問，九巴會向傷者及死者家屬提供適切協助。

據了解，涉事車長已入職10多年，今早約7時開工，事發時正是他今日「最後一轉」，抵達華明邨後便可收工，惟未料發生嚴重車禍。



北區區議員陳惠達指，暫時未就交通意外收到街坊求助，但知道事態嚴重，剛剛向九巴查詢肇事巴士車長是否涉嫌超時工作，他引述九巴回覆指司機並非超時工作，但就未知該名司機於何時上班。他又補充，該巴士從元朗方向駛來，而區內交通暫時未有受到影響。